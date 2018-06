En busca de una solución para Sabón

El Concello de Arteixo y la Xunta trabajan desde hace dos años en la búsqueda de una solución para acabar con los atascos que se producen en el polígono de Sabón y su entorno en las horas punta. La propuesta que ha salido adelante, por el momento, es la construcción de un tercer carril en la avenida Finisterre entre el cruce de la panadería Rozas y la calle Guerra de la Independencia, en dirección a Pescanova. El otro proyecto que han analizado las dos administraciones es la duplicación de la avenida de la Diputación, principal acceso al parque empresarial. Esta propuesta todavía no ha recibido el visto bueno.

La reforma de la rotonda de Sabón, que concluyó en diciembre de 2014, logró mejorar el tráfico en la zona, aunque los atascos se trasladaron a la avenida de la Diputación. Cada mañana decenas de conductores se quedan atrapados en este vial, que se convierte en un embudo. El Concello y la Xunta empezaron a trabajar para definir una solución para intentar acabar con estas retenciones. La primera opción que abordaron fue la obra en la avenida de la Diputación.

La Consellería de Infraestruturas realizó el pasado año un estudio de tráfico en el polígono y planteó tres opciones: una consiste en desdoblar la avenida, otra en construir un paso subterráneo en la avenida de Amancio Ortega y también se desdoblaría el vial, y la tercera supondría la construcción de un paso subterráneo para crear un vial para acceder a Inditex. La opción que eligieron el Gobierno gallego y el Concello fue la de duplicar carriles, sin realizar ninguna obra a mayores. El alcalde, Carlos Calvelo, asegura que Infraestruturas todavía no ha remitido el proyecto definitivo al Gobierno local.

El Ejecutivo municipal también solicitó hace dos años a la Xunta que estudiase la posibilidad de desdoblar la avenida Finisterre. La Consellería de Infraestruturas aceptó la petición y anunció en marzo de este año un proyecto para añadir un tercer carril en la avenida Finisterre entre el cruce de la panadería Rozas y la calle Guerra de la Independencia. En este caso ya ha comenzado la tramitación.

El alcalde señala que es importante que las obras no se realicen al mismo tiempo para evitar que el tráfico en Sabón no se colapse. "No podemos tener dos accesos al polígono en obras", advierte. Calvelo aboga por la ejecución de la ampliación de la avenida Finisterre primero y que después la Xunta continúe con la avenida de la Diputación. "Que se ejecute y se termine", afirma.

El Gobierno local envió a la Xunta un informe técnico con los cambios que considera que debe incorporar el proyecto de la avenida Finisterre. En el documento también realizó un análisis sobre las mejoras realizadas en los accesos al polígono de Sabón durante los últimos años. El informe advierte de que los problemas de tráfico del parque empresarial y el entorno "no pueden resolverse únicamente con planificación y ejecución de obra civil", sino que la solución "deberá pasar por una gestión adecuada del tráfico". El informe técnico además señala que deberá gestionarse el tráfico "que fundamentalmente genera esta situación crítica" del tráfico.