Culleredo ayudará a AENA a localizar a vecinos que deben realizar talas en sus fincas

El Concello de Culleredo y AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) colaborarán para hacer cumplir la normativa que fija las alturas máximas permitidas en zonas afectadas por el aeropuerto de Alvedro. El Ayuntamiento y el organismo aeroportuario firmaron el pasado mes de julio un protocolo de colaboración, que todavía no se ha empezado a ejecutar, y que prevé que el Ayuntamiento ayude a AENA a difundir la normativa que deben cumplir en las fincas afectadas por servidumbres de Alvedro y a localizar a los propietarios de las parcelas que tienen pendiente realizar talas para corregir excesos de alturas.

El acuerdo recoge acciones preventivas y otras correctivas. Las preventivas buscan difundir la información de las limitaciones existentes "para contribuir a un mejor conocimiento de éstas y evitar vulneraciones y las consiguientes afectaciones a la seguridad aérea y actividad aeroportuaria, y medidas para su corrección (denuncia, sanciones económicas...). Entre las medidas preventivas se encuentran que AENA facilitará al Concello esquemas de limitaciones de altura en el entorno próximo, con indicaciones de dichas limitaciones, y referencias catastrales; difusión interna en por el intranet municipal; consideración de limitaciones de licencias de obra susceptibles de producir vulneraciones; incorporación por el Ayuntamiento de limitaciones existentes en las ordenanzas municipales; establecimiento de canales de consultas en materia de servidumbres [a través de webmaste.lcg@aena.es; alcaldia@culleredo.es o medioambiente@culleredo.es]; y difusión de las limitaciones a través de la web municipal.

Las actuaciones correctivas previstas en el protocolo determinan las comunicaciones a emprender ante la detección de vulneraciones de servidumbres. El acuerdo prevé que, si se registra algún incumplimiento, AENA enviará un escrito al Concello para comunicar la situación con el objetivo de que á Administración local lo traslade a los propietarios de la finca; que el Ayuntamiento comunique las actuaciones previstas y emprendidas a AENA y que, en ausencia de evidencia de subsanación, se interpondrá denuncia por AENA o el aeropuerto de Alvedro ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y se facilite copia de la misma al Ayuntamiento cullerdense.

El Concello explica que por ahora no se ha comenzado a ejecutar el protocolo en la práctica. Desconoce, por el momento, el número de fincas afectadas por las servidumbres del aeropuerto que no han cumplido con las limitaciones de alturas y a cuyos dueños tendrá que localizar por no haberlo conseguido el organismo aeronáutico.