El Supremo obliga a Fomento a pagar por una finca expropiada y que luego rechazó

El Tribunal Supremo acaba de anular varias resoluciones de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento y una sentencia del Tribunal Superior de Galicia (TSXG) y le ha dado la razón a los propietarios de una parcela expropiada hace diez años para duplicar los carriles de la N-VI entre Piensos Biona y O Carballo, porque luego el Estado resolvió que solo le hacía falta la mitad del terreno pero no le devolvió la parte que sobraba sino que quería vendérsela.

Carreteras en 2008 realizó el levantamiento de actas previas para ampliar la N-VI y a estos afectados les expropió 408 metros cuadrados. En 2014, seis años después, el ingeniero director de las obras pasó por la zona, los trabajos ya habían finalizado, y vio que no había sido necesario ocupar toda la parcela, solo la mitad, por lo que propuso la desafección parcial de 216 metros cuadrados de la parcela.

Los expropiados en 2014 aún no habían cobrado la totalidad de la indemnización por la expropiación. El abogado de Carreteras defendió que procedía la desafección parcial y no la reversión porque los terrenos aún no habían sido ocupados de forma efectiva, no habían entrado aún las máquinas. El TSXG asumió el argumento del abogado del Estado e incluso dijo que el trozo que fue desafectado se había "revalorizado considerablemente" y era "difícil de entender" que los dueños rechazasen la oferta de recompra de Fomento cuando ese trozo era "fundamental" para que la casa y la finca recuperase la "armonía".

El Supremo afirma que en la sentencia del Superior de Galicia hay una "confusión que se quiere generar" y critica la "poca claridad" en los hechos que sirvieron de fundamento a las decisiones de Carreteras. También afea que el Superior alegase que la finca quedaba revalorizada y que no la recomprasen. El Alto Tribunal sienta jurisprudencia al resolver que Fomento no puede desistir de expropiar cuando ya está fijado el justiprecio, no hace falta ocupar el terreno. Confirma también que los afectados tenían derecho de reversión y Fomento debió de ofrecérselo. Como ya no es posible, ahora tienen derecho a que se concluya la expropiación y se les pague por ese terreno sobrante.