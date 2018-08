La playa de Miño acogerá desde el jueves y hasta el domingo el Free Riders Festival

Los amantes de las motos, coches, furgonetas y el rock&roll tienen una cita desde el jueves y hasta el domingo en la playa de Miño. El cartel está encabezado por los grupos The Fuzztones y The Professionals, pero hasta once grupos pasarán por el arenal miñense, al que también acudirán varios DJ, todos interesados en la música rock.

Las entradas aún están disponibles en la página web del festival y, para todos los días, cuesta 40 euros. Se pueden adquirir también solo para una jornada e incluso con derecho a alojamiento con tienda de campaña incluida. Hay también zona de acampada libre.

La organización reserva otras actividades como exhibición de coches antiguos, rutas por la zona, carreras de motos y también actividades acuáticas.