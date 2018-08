De romería religiosa a fiesta popular

"Cando o viño roxo que non perde o coor no cor / xa non abondaba a nosa sede / chegámolos beizos a vasos máis fondos. / As ondas do río devalaban lenes / levando as barcas soltas pró infindo do mar, a noite". Con estos versos describía el día de Os Caneiros el escritor Uxío Novoneyra, que encontró su fuente de inspiración en esta fiesta, con origen en una romería del siglo XIX y que celebrará hoy su primera y multitudinaria jira.

La fiesta de Os Caneiros, que comienza hoy al mediodía, tiene sus inicios en el siglo XIX. A partir de 1850, los betanceiros comenzaron a celebrar una romería en honor a San Roque en la iglesia del Campón das Cascas, a orillas del río Mendo. Después de realizar la ofrenda al santo, los vecinos se reunían en la ribera del río y disfrutaban de una comida popular animada por las gaitas y los bailes tradicionales.

El Ayuntamiento empezó a incluir esta celebración en el programa de fiestas a partir de 1880, y la prensa también se hizo eco. Tres años después, la romería cambió de lugar porque se derribó la iglesia y los hermanos Naveira construyeron una lavandería en el río Mendo, y se trasladó al campo de los Caneiros, a orillas del río Mandeo. La fiesta cobró mucha dimensión y perdió el enganche religioso. Entre los asistentes se podían ver a escritores gallegos como Emilia Pardo Bazán o a un joven Álvaro Cunqueiro, que encontraban la inspiración mientras recorrían el cauce en sus barcas engalanadas.

Con el paso de las décadas, la fiesta se ha popularizado y muchos vecinos y jóvenes de toda Galicia acuden a disfrutar de un paseo en las embarcaciones por el río Mandeo mientras se deleitan con el vino y la comida de la zona. Este año, los asistentes navegarán a partir de las doce hacia el campo de Os Caneiros con la animación de las charangas NBA y DGT. Por la noche, al regreso de la romería, podrán bailar en la verbena a cargo de la orquesta La Favorita, en la plaza García Hermanos, y disfrutar de los fuegos acuáticos en A Ponte Vella.

La jornada cuenta con un dispositivo especial de seguridad compuesto por voluntarios de Protección Civil de Betanzos, Cruz Roja, Policía Local, Guardia Civil y personas de los servicios municipales. Además de los puestos base de urgencias en el paseo de la Tolerancia y en el campo de Os Caneiros, varias zódiacs de Protección Civil recorren el río en labores de vigilancia. La venta de bebidas alcohólicas a menores está prohibida, así como la navegación de motos acuáticas por el río. El Concello insiste en la concienciación de los asistentes para que respeten el medio ambiente y conserven la tradicional romería, en especial a los que acuden en barcas.