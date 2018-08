El Consorcio Contra Incendios plantea no cobrar a familias sin seguro y escasos recursos

El Consorcio contra Incendios e Salvamento da Coruña, el órgano que financian Diputación y Xunta para actuar en urgencias en toda la provincia, celebró ayer sesión plenaria y debatió la posibilidad de bonificar las tasas que cobra a los usuarios beneficiados de sus servicios.

El pleno por lo tanto acordó estudiar si se puede modificar la actual ordenanza que regula las tasas que se cobran por este servicio de bomberos, por ejemplo, a una familia a la que haya sofocado un incendio en su hogar.

El Consorcio planteó eliminar el cobro de esta tasa en más supuestos de los que ahora se admiten, que son catástrofes, servicios requeridos por jueces y otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, actuaciones de prevención a iniciativa de este ente, entre otros.

Una de las exenciones nuevas que introducirían sería la extinción de incendios en viviendas sin seguro que sean residencia habitual y no se disponga de otro hogar, y los ingresos de la unidad familiar afectada no excedan, per cápita, del 50% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Este cambio se introduciría a partir de 2019 y beneficiaría a las familias más vulnerables. También se analiza la posibilidad de bonificar con hasta el 50% de la tasa a los concellos cuando son sujetos pasivos de una intervención del Consorcio.