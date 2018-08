"Animamos a la gente a que venga a pasear al parque y no piense que es una ruina"

La Asociación de amigos do parque do Pasatempo, presidida por José Souto, celebrará este viernes una fiesta en honor a los Naveira, para lanzar una llamada de auxilio y reivindicar la necesidad de restauración del parque, que está descuidado por la administración.

- ¿En qué consistirá la fiesta del viernes? ¿Qué esperan?

-Será una romería vinculada a la fiesta del inmigrante en honor a los Naveira. A la una se inaugurará la fiesta con el pregón de un guía turístico y luego haremos un picnic en la sombra de los árboles, vestidos con ropa de época. Por la tarde habrá música en directo y un fotógrafo haciendo fotos de época. Esperamos animar a la gente a que venga a pasear por el Pasatempo y que no piense que es una ruina. Aunque el discurso sea festivo, el objetivo es hacer que nos escuchen y que se acometa una rehabilitación real.

- ¿Cómo comenzó el deterioro del parque y su descuido?

-La gente cree que el deterioro comenzó en la Guerra Civil porque cuenta una leyenda urbana que fue un campo de concentración y que la gente iba a robar tuberías, pero unas fotografías de 1947 demuestran que estaba en buen estado. El deterioro comienza en los 50, cuando se amplía la avenida Fraga Iribarne y se derriban elementos que dañan el parque. La familia no tiene recursos para mantenerlo y esto degenera en el abandono. En 1986 lo compra el Concello y hace una obra, no una rehabilitación, y deja el parque sin mantenimiento, limpieza y ni seguridad. Poco a poco vuelve a envejecer, y los sucesivos gobiernos locales no dan relevancia al patrimonio.

- En primavera se reformaron el templete y el estanque.

-En el templete se instaló una estructura metálica que asegura la zona, pero no se hizo realmente ninguna obra. Tenemos en mente que se haga una reforma más profunda del templete para evitar peligros. También hay una zona de azulejos en mal estado que necesita rehabilitación y no se ha hecho nada.

- ¿Qué expectativas hay sobre la ayuda de Concello y Xunta?

-La Xunta y el Ayuntamiento han hecho algunas obras, pero se les llena la boca hablando de la concesión del Bien de Interés Cultural (BIC) y luego no se responsabilizan como deben del mantenimiento y la rehabilitación. El Gobierno actual ha acometido alguna pequeña actuación en los últimos años, como la restauración de la estatua de los García Naveira y la de la Caridad o la limpieza de la fuente de las Cuatro Estaciones. Fueron actuaciones muy importantes, pero exigimos que sigan en esa línea y hagan más.

- ¿Cómo cree que se debe proteger el parque de actos vandálicos y la presión urbanística?

-Es necesario el BIC, porque puede proteger el parque, pero para evitar el vandalismo y la amenaza urbanística hace falta que el Gobierno local adopte una actitud proteccionista y ponga seguridad. El parque está abierto casi los 365 días al año en horario ininterrumpido y no hay vigilancia ni limpieza. Hay preservativos en las cuevas, botellas rotas y grafitis. Da mucha pena y no invita al visitante a volver al Pasatiempo ni a venir a Betanzos.

- ¿Cómo conciencian de la importancia de conservarlo?

-Tenemos mucha actividad en redes sociales y hacemos muchas visitas al parque para darlo a conocer y resaltar su importancia. Mostramos la parte lúdica para animar a la gente a venir con actividades como el día de las Letras Galegas y el Día del Patrimonio. Este viernes realizaremos una fiesta en honor a los orígenes del parque.