El Gobierno no descarta cambiar la Ley de Memoria Histórica para abordar Meirás

El Gobierno central no descarta realizar cambios en la Ley de Memoria Histórica para abordar asuntos pendientes, como el pazo de Meirás. Tras aprobar el decreto ley para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, la vicepresidenta, Carmen Calvo, aseguró que, de realizarse cambios en la ley, se harían "previo diálogo con las fuerzas políticas".

El Concello de Sada insistió ayer en su demanda de "acompañar" los trámites de exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos con la devolución a patrimonio público del pazo de Meirás. El alcalde, Benito Portela, reclama incluir una disposición en la Ley de Memoria Histórica por la cual el pazo de Meirás se incorpore al patrimonio público.

En Marea y el BNG reclamaron también ayer que el Ejecutivo central inicie el procedimiento para reclamar la titularidad del pazo. "El pazo de Meirás, la Casa Cornide y las estatuas del Pórtico de la Gloria son exhumaciones pendientes en Galicia", aseguró la diputada autonómica del BNG Noa Presas. En Marea ve "imprescindible" la recuperación del Bien de Interés Cultural (BIC) para terminar con la "vergüenza" de que continúe en manos de los herederos del dictador Francisco Franco.

Uno de los herederos, Francis Franco, rechaza las investigaciones y testimonios que concluyen que se forzó a vecinos a ceder o vender tierras y que se simuló la compra. "Se lo regalan a mi abuelo porque les interesa que vaya a veranear a Galicia y pase allí sus vacaciones. Sada, el gran impulso que tuvo, era porque se celebraban los consejos de ministros", sostuvo ayer el nieto del dictador en una entrevista en televisión, en la que aseguró que "nunca fue público".

Francis Franco cuestionó, además, que se produjera un expolio o expropiaciones. "A nadie se le expropió, no es cierto. ¿Las familias han venido con documentos?", dijo. "A algunos se les construyeron hasta casas bastante más decentes que lo que tenían, que vivían en covachas, había sitios que eran prácticamente establos", aseguró. "Se compró lo que había alrededor. No digo que a alguno a lo mejor le hubieran presionado, pero ventas por expropiación no hay ni una, eso te lo puedo asegurar", aseveró y acusó además al alcalde de Sada de decir "tonterías" en relación al caso para tener "su minuto de gloria".