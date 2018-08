Las obras en A Ribeira comenzarán hoy y durarán "varios meses" por su "complejidad"

El Ministerio de Fomento arrancará hoy las obras con las que pretende evitar las inundaciones en el barrio brigantino de A Ribeira. El jefe de la Demarcación de Carreteras en Galicia, Eduardo Toba, se reunió ayer con la alcaldesa, María Barral, para concretar las actuaciones. Según informó el Gobierno local al término del encuentro, los trabajos se prolongarán durante "varios meses" por su "complejidad".

Desde el Concello explican que se trata de un "proyecto técnicamente complejo" que no solo afectará al Malecón si no también a la red de servicios. Carreteras no descarta realizar modificaciones del proyecto durante el desarrollo de los trabajos, que ejecutará a través de un procedimiento administrativo de carácter urgente.

Como ya informó este diario, el proyecto del Ministerio de Fomento incluye el cierre del muro del Malecón; la construcción de una red de drenaje complementaria a la existente para evitar la entrada del agua del mar a través de la red actual; la renovación de la red de sumideros y de recogida de pluviales y la construcción de un colector paralelo al existente que conducirá las aguas de lluvia al pozo de bombeo.

La alcaldesa agradeció ayer al jefe de Carreteras su "implicación e interés por tratar de solventar un problema que padecen desde hace años los vecinos de A Ribeira y los conductores de la Nacional 651". La regidora aprovechó también ayer para reivindicar el trabajo realizado por su antecesor, Ramón García, para hacer realidad las demandas de los residentes en este barrio brigantino.