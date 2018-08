El pleno aprueba implantar un servicio público de grúa con el voto en contra del Gobierno municipal

El pleno dio luz verde a una moción del BNG para implantar un servicio público de retirada de vehículos en la vía pública. El Gobierno local, del PSOE, se opuso y alegó que no disponía de personal para garantizar la prestación de este servicio "las 24 horas del día durante los 365 días del año" y que la ley no le permite contratar nuevo personal. Sus explicaciones no convencieron a la oposición y el BNG incidió en que se trata de un servicio obligatorio e instó al Ejecutivo a reservar plazas en la RPT. Todos los grupos de la oposición apelaron al malestar vecinal por la ausencia de un servicio regular de grúa desde la anulación del contrato de ORA. El Concello sacó a concurso el servicio de retirada de vehículos a través de un negociado sin publicidad pero quedó desierto y solo en casos puntuales llama a una empresa para que envíe una grúa. Afirma que el servicio tendría un coste de 170.000 euros anuales.