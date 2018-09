Un incendio calcina parte de una vivienda de Bergondo

Bomberos de Betanzos y Protección Civil de Bergondo sofocaron este mediodía un incendio que calcinó parte de una vivienda de Ouces, en el lugar de Fragachán (Bergondo). Fue un particular el que dio la alerta a las 11.45 horas al ver salir humo de una de las ventanas de la casa. Cuando llegaron los efectivos contraincendios, los residentes ya habían abandonado la vivienda por su propio pie y no se registraron daños personales. Según informan los efectivos, el fuego se originó en una de las habitaciones por causas que todavía no han trascendido.