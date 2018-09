Urbanismo de Sada advierte de que el PXOM obliga a la demolición total de El Náutico

El departamento de Urbanismo de Sada ve inviable la legalización parcial del Náutico con el plan general en vigor. El edil Francisco Montouto explicó ayer que el PXOM que entró en vigor a principios de este año no daría amparo ya a un plan de legalización y derribo parcial como el aprobado en 2009 y que la antigua concesionaria dejó caducar. El PXOM, advierte, no deja ahora otra vía que no sea el cumplir la sentencia firme de 1999 que anuló el proyecto constructivo de la cafetería y ordenó su derribo.

El plan general incluye este ámbito en un sistema general de espacio libre en el que solo se permitirían nuevas edificaciones de carácter permanente previo acuerdo municipal del tipo de quioscos, aseos públicos, equipamientos públicos de uso deportivo, social o cultural o bares.

La posibilidad de legalizar parcialmente este edificio salió a relucir durante el anterior mandato. El Ejecutivo de Ernesto Anido rescató la concesión sobre la campana de la legislatura tras pagar 37.000 euros y abrió la puerta a recuperar "este estandarte" en horas bajas, pese a que el documento urbanístico aprobado inicialmente dejaba esta cafetería fuera de ordenación y sin posibilidad de legalización. Ya en este mandato, el PP cambió de postura e instó al Ejecutivo a "agarrar el toro por los cuernos" y cumplir la orden de demolición de este símbolo de la "decadente política urbanística de Sada".

El grupo que ostenta la Alcaldía (Sadamaioría) mantiene su propósito de cumplir la sentencia de derribo y realizar después una consulta ciudadana para definir el uso de este céntrico enclave del paseo marítimo.

El mandato encara su recta final y todo apunta a que el futuro del Náutico será uno de los temas a debate en la junta de gobierno de este mes para cumplir un compromiso con una importante carga simbólica dada la dilatada batalla judicial que mantuvo el histórico político Manolo Crisanto contra esta irregularidad urbanística de los tiempos de Ramón Rodríguez Ares.