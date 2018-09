UGT denuncia impagos a trabajadores de ayuda en el hogar de Arteixo

El sindicato UGT denuncia que la concesionaria de ayuda en el hogar de Arteixo, Servizos Sociais Ulla Sar, no ha abonado la nómina de los trabajadores de este mes y que tampoco ha pagado la bolsa de horas del pasado mes de julio. La organización sindical recuerda que el convenio laboral recoge que la empresa debe pagar las nóminas "antes del día cinco", lo cual no ha ocurrido. También denuncia que los salarios no se abonan correctamente y que aparecen conceptos inexactos.

La representante de UGT en la empresa, Filomena Rodríguez, explica que los trabajadores están "preocupados" por los incumplimientos de la empresa, que empezó a gestionar el servicio en mayo. Rodríguez solicita a la empresa que "no se vulneren los derechos" laborales de los empleados.

La concejal de Benestar Comunitario, Inés Ramos asegura que el Concello va a "velar porque se cumplan las condiciones laborales" y que defenderá a los trabajadores y a los usuarios del servicio. También afirma que se reunirá con la concesionaria y los empleados.