El Superior ratifica la legalidad de la expropiación de Bastiagueiriño

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de dar la razón al Ayuntamiento de Oleiros en la resolución de 2016 de aprobar la expropiación de terrenos para ejecutar el parque público de Bastiagueiriño, la denominada zona verde ZV-10. El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) incluye una superficie de unos 54.000 metros cuadrados de parque público en esta zona, en continuidad con el parque de As Galeras. El Concello en 2016 inició una primera fase de proceso expropiatorio que afectó solo a las parcelas que no están edificadas (hay tres viviendas en zona de servidumbre de Costas). Otra parte de los terrenos, 19.000 metros, prevé, según el PXOM, conseguirlos por cesión.

Uno de los propietarios afectados presentó un recurso de apelación contra esta aprobación del expediente expropiatorio, perdió en primera instancia en el juzgado y ahora el TSXG ha ratificado que el Concello actuó correctamente. El abogado del afectado esgrimió un argumento que ya se utilizó en procesos similares y que siempre ha sido rechazado: argumentó que el juez de primera instancia no se pronunció sobre la necesaria aprobación de un Plan Especial de Infraestructuras que ordenase el sector y calificase el ámbito de dotación general o local, y que al no existir este plan no se podía expropiar.

El TSXG rechaza ya de plano la apelación del letrado del afectado porque el plan especial es necesario si no existe un PXOM, y no es el caso de Oleiros. Los magistrados recalcan que el plan general "es el elemento legitimador de la expropiación" y no requiere de un plan especial, es decir, si el Concello quiere expropiar basta con la declaración de utilidad pública porque ya está previsto, y además con suficiente ordenación, en el plan general.

El Alto Tribunal gallego también recuerda que el afectado no presentó alegaciones al acuerdo de expropiación del Concello cuando este lo expuso al público en 2016.