El artista Carlos Pazos, premio nacional, abrirá una sede de su fundación en Oza-Cesuras

El artista barcelonés Carlos Pazos Moya, Premio Nacional Artes Plásticas 2004 por "la originalidad y personalidad de su obra", abrirá una sede de su fundación en la parroquia de Trasanquelos, en el municipio de Oza-Cesuras. La nueva base de la Fundación Pazos Cuchillo de Pazos se ubicará en una antigua casa en ruinas que este artista y su mujer, Montserrat Cuchillo Foix, adquirieron hace ya algunos años y que, ya rehabilitada, abrirá sus puertas el próximo sábado como sala de exposiciones.

Este inclasificable artista, que presentó ayer en el MAC Artissimo. Película de citas, se marca como objetivo a medio plazo organizar tres exposiciones al año en su nueva sede de Trasanquelos. Serán muestras "variadas" con la obra de artistas de distintas disciplinas que comparten su misma "onda", según explicó a consulta de este medio. La primera exposición multidisciplinar se inaugurará el sábado 3 de noviembre y reunirá a Dionisio Cañas, Esther Ferrer, Tom Johnson y al propio Carlos Pazos. "Quería tener presencia en la primera exposición, pero no siempre será así", explica.

A consulta de este diario, Carlos Pazos desgranó ayer la cadena de acontecimientos que culminaron con su desembarco en Oza-Cesuras. "Hace años que vamos a Trasanquelos, tenemos amigos ahí y con el tiempo pensamos: '¿Y por qué no montamos algo aquí?'. Compramos una casa muy bonita de piedra, típicamente gallega, que estaba hecha una ruina y la rehabilitamos", explica este artista.

Tras la compra de esta vivienda en Oza-Cesuras, en octubre del pasado año 2017, el artista y su mujer crearon y registraron la Fundación Pazos Cuchillo de Pazos, con sede en Barcelona. El principal cometido de esta entidad es precisamente "conservar, preservar y proteger la obra artística" de Carlos Pazos y "su archivo, biblioteca, hemeroteca, discoteca, cinemateca y diversas colecciones en diferentes tipos de soporte", como recogen los estatutos publicados en el Boletín Oficial del Estado.

Este artista poco amigo de las etiquetas y coleccionista compulsivo, atesora en 13 contenedores las obras que componen buena parte de su trayectoria vital y profesional. "He tenido éxito de público, pero no tanto de mercado", bromea Pazos, que quiere "preservar este patrimonio y que no se desperdigue". La sede de Barcelona acogerá la exposición permanente y la de Oza-Cesuras, muestras temporales.

Carlos Pazos agradeció ayer el apoyo del Ayuntamiento de Oza-Cesuras y expresó su deseo de que la base de su fundación contribuya a dinamizar esta zona rural. El artista destacó el hecho de que el Concello de Curtis rehabilite actualmente la antigua vivienda de la pintora Antonia Dans para crear un museo con la obra de esta artista neoexpresionista. "Se podría crear una ruta del arte", propone.

Al margen de futuribles, lo que está claro es que esta base de la fundación será un revulsivo para la parroquia de Trasanquelos. La primera muestra, que se inaugurará el sábado al mediodía, contará con la presencia de diversos artistas y de los representantes de la Corporación de Oza-Cesuras.