Ecologistas reclaman cambios en las obras de As Brañas por su "afectación" al humedal

La Sociedade Galega de Historia Natural ha presentado un escrito ante la Xunta para exigir la paralización temporal de las obras de sustitución de las redes de agua, saneamiento y pluviales que ejecuta el Concello de Sada en el entorno de As Brañas. Los ecologistas no cuestionan la importancia de los trabajos, que permitirán reducir las inundaciones en la zona, pero alertan de la "grave afectación" al humedal por la previsión de vertidos de aguas pluviales en la laguna próxima al campo de fútbol "sin dar una justificación técnica razonada en la memoria del proyecto".

Las obras, proyectadas por el Ayuntamiento de Sada y que han sido autorizadas por Augas de Galicia, incluyen la construcción de un tanque de tormentas que recogerá el exceso de aguas pluviales y que evacuará mediante tres grupos de bombeo a esta laguna. Augas de Galicia emitió un informe en el que autorizaba las obras, aunque precisaba que "el vertido deberá ser objeto de otro procedimiento independiente al presente".

El Gobierno autonómico minimizaba pese a todo el impacto de este vertido y en su resolución incidía en que el proyecto había recibido el visto bueno del Servizo de Conservación da Natureza y que "la zona está catalogada como humedal, sin que conste, salvo error u omisión, otras figuras de protección ambiental de ámbito superior al local".

La Sociedade Galega de Historia Natural, que no presentó alegaciones al proyecto en plazo, pide la paralización provisional de las obras para modificar la actuación y eliminar los vertidos de pluviales al humedal. Los ecologistas destacan que el proyecto no solo incluye vertidos puntuales del tanque de tormentas, si no también de los colectores de pluviales de cinco calles. La SGHN incide en que el enclave de As Brañas no solo está inventariado en el Catálogo Galego de Humidais, sino que tiene especial protección en el plan general y está en proceso de ser declarado Espazo Natural de Interese Local. El colectivo cuestiona el carácter inocuo de las aguas pluviales y destacan que pueden "arrastrar aceites, hidrocarburos, productos de limpieza, metales pesados, pesticidas y otros compuestos contaminantes". "Las instrucciones técnicas para obras hidráulicas de Galicia indican que se deben proteger de las escorrentías de pluviales aquellas masas de agua que la Directiva Marco de Agua cataloga como sensibles, entre las que están las zonas de protección de hábitats o especies, como en el caso del humedal de As Brañas", argumenta la Sociedade Galega de Historia Natural.

El colectivo ecologista tacha de "escandaloso" e "incongruente" que se promueva y autorice un proyecto de este tipo en un espacio natural sometido a una importante presión antrópica y que se pretende proteger con su declaración de ENIL. La asociación critica que el Concello no informase de esta actuación en el consejo sectorial ambiental.

A consulta de este diario, el Gobierno local sostuvo que los trabajos disponen de todos los permisos necesarios y recalcó que se trata de un vertido exclusivamente de aguas pluviales. El Ejecutivo sostiene que se trata de la recuperación de un punto de vertido al pluviales anterior al relleno del humedal y que la creación de un sistema separativo de pluviales y saneamiento "evitará en gran medida la saturación del saneamiento y disminuirá los episodios de contaminación al medio natural".