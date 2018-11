Oleiros llevará la Reserva de Biosfera a un foro iberoamericano de la Unesco

"Presenté mi candidatura el pasado mes de junio y hace unas semanas me llamaron de Parques Nacionales para enviarles una carta porque la Unesco veía bien mi propuesta y había sido elegida junto a otras cinco de España. En ningún momento pensé que la seleccionasen, ha sido una sorpresa. Mi objetivo es dar a conocer los proyectos comprometidos con la juventud en la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo y aprender de la experiencia de otras Reservas", explica el concejal de Obras Públicas y Medio Ambiente de Oleiros, Rodrigo López Piquín, el responsable de que la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se haya fijado en el trabajo que se realiza en esta comarca y quiere darlo a conocer el próximo mes de diciembre en Ecuador, donde se celebrará el primer Foro de Jóvenes de la Red de Reservas de Biosfera de Iberoamérica y el Caribe.

Este foro estaba dirigido a jóvenes de 18 a 35 años que viviesen, trabajasen o investigasen en Reservas de Biosfera. Tenían que explicar su motivación e incluir una carta de aval de la Reserva y del órgano que coordina todas las de España, Parques Nacionales. Este concejal oleirense es el más joven de la comarca y el más joven también de la Reserva, con 29 años. La juventud en las reservas es precisamente el tema central de este foro internacional.

"Ha sido una sorpresa para todos y algo muy gratificante. Estamos muy contentos de que hayan seleccionado a este concejal que además ha participado desde el minuto cero en el diseño de la Reserva de Biosfera de As Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo al representar al concello en la comisión que se creó en 2011. Él participó en todas las actividades, visitas y congresos, así que lleva cinco años de bagaje y está en el consejo de dirección de la Reserva, nos va a representar muy bien. Estamos muy orgullosos", destacó el gerente de la Reserva de As Mariñas, Jorge Blanco.

Rodrigo López Piquín explicará en este foro iberoamericano, del 5 al 8 de diciembre, las iniciativas que se impulsan desde la Reserva de Biosfera de la comarca, entre ellas el proyecto formativo en producción ecológica enfocado a fomentar el empleo en el rural, la vuelta al campo como oportunidad de empleo. Junto a esta iniciativa se desarrolló otra denominada empleo verde, con la ejecución de viveros de empresas agroalimentarias (el de Iñás en Oleiros, con locales que se dan en concesión por cinco años). También se dará a conocer la iniciativa de que en centros educativos coman frutas, verduras y hortalizas producidas en terrenos de la Reserva. "Este plan alimentario potencia el circuito corto y favorece el medio ambiente y genera puestos de trabajo locales", precisa el edil.

Otra de las iniciativas que López Piquín dará a conocer ante responsables de Reservas de Biosfera de países iberoamericanos es el maratón ornitológico, la Semana de la Custodia del Territorio (con conferencias y actuaciones medioambientales como limpiezas de ríos), actividades de difusión de variedades autóctonas, el programa de educación ambiental orientado a los escolares de Primaria, Secundaria y Bachiller, o el concurso El agua no Para para Primaria, entre otros.

"Yo voy a hablar allí de la experiencia de la Reserva de As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, de todos estas iniciativas que llevamos a cabo entre los más jóvenes, pero también voy a aprender, ver qué se hace en otras Reservas del mundo, escuchar a los demás, compartir experiencias e incluso buscar acuerdos", subrayó Piquín.

Este concejal también promovió dentro de la Reserva una iniciativa encardinada también en la conservación del medio ambiente y que también se expondrá en este foro. Se trata de El camino sostenible, un proyecto de comunicación y concienciación que realizó Rodrigo López junto a un compañero fotógrafo, Daniel Vázquez. En el verano de 2016 recorrieron cuatro Reservas del norte de España que tienen en común el Camino de Santiago, que realizaron en bicicleta. Cruzaron las Reservas de Urdaibai, Oscos-Eo, Terras do Miño y las Mariñas Coruñesas. En cada una de estas zonas pararon para realizar entrevistas con los responsables, gerentes, pero también emprendedores que les explicaron sus proyectos sostenibles.

Tienen previsto estrenar un documental con este trabajo pero antes mostrarán adelantos en vídeos muy cortos en redes sociales.