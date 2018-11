Culleredo aclara que R arregló una avería porque no pidió permiso para obrar

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, requerirá explicaciones a la operadora R por las informaciones que está difundiendo a los vecinos de Acea de Ama sobre una avería en el servicio. El Concello afirma que residentes le han transmitido que la empresa "se escudó vía telefónica en que no pudo efectuar un arreglo porque no fue admitido por la Policía Local, cuando lo que sucedió fue que no tramitaron el permiso correspondiente".

El viernes, la operadora quería cortar al tráfico la avenida de Rutis para realizar sus trabajos sin haber pedido autorización oficial. Los responsables de R admitieron que en otros concellos piden permiso, afirma.