La Xunta abre expediente para declarar As Brañas de Sada Espazo Natural de Interese Local

La Consellería de Medio Ambiente ha abierto expediente para declarar As Brañas de Sada Espazo Natural de Interese Local (ENIL).La Xunta abre un período de exposición pública para presentar alegaciones o sugerencias al proyecto elaborado por el Concello. La declaración de ENIL de este céntrico humedal ha sido demandada por varias corporaciones locales del municipio, que aguardan que la distinción contribuya a garantizar la preservación de este enclave natural.

El Gobierno local de Sada celebró hoy los avances en un trámite que consideran "decisivo" para proteger As Brañas. "Este anuncio supone la implantación de medidas activas que garanticen la conservación y recuperación de As Brañas, así como su puesta en valor como factor sostenible en el desarrollo económico y social de Sada", incide el alcalde, Benito Portela.