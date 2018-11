El Consorcio y Libera ponen en marcha una campaña contra el maltrato animal

El Consorcio As Mariñas y la asociación animalista Libera han puesto en marcha una campaña de sensibilización sobre la tenencia de animales bajo el lema Ollo ao maltrato.!. La campaña incluye la distribución de material divulgativo para informar a la población sobre los detalles de la Lei de Benestar Animal de Galicia, que prohíbe de manera explícita el encadenamiento continuado y la limitación de movimientos de los animales.

El Consorcio y Libera conciencian sobre las prácticas que podrán ser sancionadas con el nuevo texto legal. En concreto, se recoge como infracciones con multas hasta 5.000 euros atar o encadenar de modo permanente y no identificar a los perros con microchip. Los folletos informan también de las prácticas sancionadas con un máximo de 500 euros, como no prestar atención veterinaria, mantener a los animales en espacios poco higiénicos y no facilitarles bebida y alimento adecuado.

La campaña anima a los ciudadanos a adoptar animales como "gesto solidario" y "ejercicio de responsabilidad" para ofrecer un "hogar digno" a perros abandonados o maltratados.