La Xunta blinda el humedal de As Brañas de Sada como Espacio Natural de Interés Local

La Consellería de Medio Ambiente ha declarado provisionalmente As Brañas de Sada Espacio Natural de Interés Local. La distinción, pendiente aún de aprobación definitiva, llega tras años de demandas. Hace precisamente una década, en 2008, el Gobierno local bipartito anunciaba su intención de reclamar a la Xunta la declaración de ENIL de este humedal urbano de treinta hectáreas y alto valor ecológico que ha sufrido durante años los embates de la presión urbanística.

Los trámites se hicieron de rogar. El Concello aprobó hasta en dos ocasiones la apertura del expediente para lograr esta distinción y, a principios de este año, trasladó finalmente su propuesta a la Consellería de Medio Ambiente. La Xunta publicó un anuncio en el Diario Oficial de Galicia para informar de la declaración provisional del ENIL de As Brañas y de la apertura de un plazo de alegaciones de veinte días a contar a partir de hoy.

Medio Ambiente considera que la propuesta municipal "reúne las condiciones adecuadas" y que la memoria presentada por el Ayuntamiento cumple todos los requisitos legales. El proyecto, a exposición pública a partir de hoy, detalla el valor natural, histórico y etnográfico del humedal, su importancia como refugio de especies y su labor fundamental de filtración y decantación para controlar inundaciones.

El Gobierno local de Sada celebró ayer un paso que consideran "decisivo" para proteger As Brañas. "Este anuncio supone la implantación de medidas activas que garanticen la conservación y recuperación de As Brañas, así como su puesta en valor como factor sostenible en el desarrollo económico y social de Sada", incide el alcalde, Benito Portela. El Ejecutivo municipal ya trabaja en el plan especial de As Brañas incluido en el PXOM para recuperar este espacio singular en pleno centro de la villa.