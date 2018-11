Oleiros es el segundo concello de Galicia con más facturas en el cajón tras Lugo

Que Oleiros sea líder en facturas en el cajón, las que están pendientes de pago por no contar con crédito suficiente y que no se aplican al presupuesto sino que quedan en espera hasta tener dicho crédito, no es algo nuevo. El año pasado por estas fechas tenía 1,8 millones de euros en obligaciones pendientes de pagar y se mantenía como el concello con la cifra más abultada de toda la comarca. Un año después, este concepto, denominado técnicamente cuenta 413, ha batido un récord: en el segundo trimestre de este año 2018 contaba con 2,3 millones de euros en facturas en el cajón.

Este dato, que se extrae de los listados que ha publicado el Ministerio de Hacienda, supone que Oleiros en este segundo trimestre ha sido el concello con más obligaciones pendientes de aplicar el presupuesto de toda Galicia, solo superado por el de Lugo, que alcanzó los 6,8 millones de euros. En la comarca coruñesa ningún municipio se acercó siquiera a los datos de Oleiros. El más cercano, A Coruña, con facturas por un importe total de poco más de medio millón de euros. Abegondo, Betanzos, Carral y Culleredo registraron, según Hacienda, cero euros en este concepto. No constan datos de Sada de este año. Que Oleiros sume tanto dinero en facturas sin aplicar al presupuesto, al suceder de forma habitual, puede indicar una forma de gestión determinada en el departamento económico, ya que no tiene problemas de liquidez, termina cada año con un importante superávit. Además, suele cerrar el ejercicio cancelando todos estos pagos en el último momento. Así lo hizo en 2015, quedando a cero; y en 2016 prácticamente liquidó también todo lo pendiente.