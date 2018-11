Seoane: "Si no lo hace Fomento, quitaremos las biondas de Sol y Mar nosotros"

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, no solo se ha encontrado con que el Ministerio de Fomento no va a contratar antes de final de año la obra de la rotonda y túnel del cruce de Sol y Mar, sino que ahora ya se teme que no lo hagan hasta finales del año que viene. Ante esta situación acaba de enviar un escrito a Fomento en el que reclama que mientras no se licite la actuación se retiren las biondas que impiden girar a la izquierda en este cruce de Perillo y se reponga el semáforo, para evitar el rodeo que ahora tienen que hacer los conductores para ir hacia la capital oleirense y hacia Sada.

"Si Fomento no saca las biondas del cruce, las sacaremos nosotros, no me voy a quedar quieto", aseguró Seoane quien denunció que ningún diputado gallego "defiende" a la comunidad gallega en Madrid para exigir infraestructuras.