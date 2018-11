Miño paraliza la actividad de un club de alterne con licencia para tablao flamenco

El Ayuntamiento de Miño ha ordenado a la empresa que gestiona el club de alterne Selfie en Ponte Baxoi que paralice su actividad, además de revocarle la licencia y ordenarle reponer la legalidad urbanística, después de que en una inspección se comprobase que tenía licencia para "hostal, pensión y tablao flamenco" pero en realidad se dedicaba a otra cosa diferente, había ejecutado obras sin ningún tipo de licencia y las instalaciones además tenían varias deficiencias e incumplían normativas.

El Concello recibió avisos de particulares y de la Guardia Civil por lo que el pasado mes de junio ordenó una inspección de este club que está nombre de Fontao y Anidos SL. Los técnicos comprobaron que se habían realizado "cambios sustanciales" en el local respecto a la licencia de apertura que se le otorgó en 1998 para tablao flamenco.

Destacaron que no cumplía los requisitos básicos de alumbrado, ventilación ni carteles de información básica del local que son obligatorios. Tenía también "problemas de humedades y zonas totalmente abandonadas". Comprobaron que no se había adaptado a las nuevas normativas y se habían ejecutado "unas obras sin licencia" además de desarrollarse "un uso que no está amparado por la licencia de actividad" otorgada en su día.

Ante esta situación el Ejecutivo local ordenó paralizar la actividad del club y abrir un procedimiento de reposición de la legalidad además de advertir a la empresa de que si incumple la orden de paralización le impondrá multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros cada una, reiterables hasta el cumplimiento. Al propietario se le ha otorgado un plazo de quince días para presentar alegaciones pero al parecer existen problemas para localizarlo y no le han podido notificar la resolución.

El Registro Mercantil constata que Fontao y Anidos SL (creada hace diez años para hacer obras, excavaciones, promoción de viviendas, y restauración), la empresa a la que notifica el Concello de Miño para que paralice la actividad del club Selfie, tiene como socio único a Manuel Ulloa Manteiga, un nombre muy conocido hace años tras la redada en el club O Pazo en Lugo, la primera contra una trama de burdeles (previa a la operación Carioca), que se realizó hace más de una década y que sigue en los juzgados. Como cabecillas y reyes del alterne en Galicia se señaló a Manuel Manteiga Rodríguez El Increíble, al que le cayeron 34 años de cárcel que después anuló el Supremo por un error en el procedimiento; y Manuel Ulloa Manteiga El Melenas, condenado a la misma pena pero al estar en libertad logró fugarse. La Interpol le siguió la pista y España en 2006 pidió su extradición al Gobierno de Venezuela donde se le localizó, pero no se volvió a saber de él.