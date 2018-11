El PP aprueba en solitario las normas urbanísticas provisionales de Abegondo

El Gobierno local de Abegondo, del PP, aprobó ayer en solitario la normativa de ordenación urbanística provisional, con la abstención de Alternativa por Abegondo (AxA) y Foro Veciñal de Abegondo-Son. El Ejecutivo municipal aseguró en el pleno, en el que se alcanzaron momentos bastante tensos entre el Gobierno local y los dos grupos de la oposición, que tramitó la normativa de acuerdo a las instrucciones de la Xunta y a la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) aprobado en 2012.

El Gobierno local calcula que la normativa entrará en vigor a principios del próximo año, después de exponerse al público durante 20 días. Aseguró que la ordenación provisional ha mantenido la clasificación de núcleos para todos aquellos en que se han registrado movimientos "en los últimos 50 años", aunque en otro momento afirmó que se atendía a los movimientos producidos durante la vigencia del plan general. Afirmó que se realizarían notificaciones personalizadas a los 5.000 afectados, propietarios de más de 9.300 fincas situadas en zonas que sí se considerarán núcleo. Después de resolver las alegaciones, el pleno deberá aprobar la norma de modo definitivo.

La entrada en vigor de la norma provisional supondrá que se definan. Se reducen 85 núcleos, frente a los 141 previstos en el PXOM anulado. Se mantendrá el 74,56% de la superficie calificada como núcleo rural, afirma el Gobierno local. Como suelo urbano se mantienen las dos únicas bolsas existentes, San Tirso y San Marcos, pero reducidas al excluirse las parcelas mencionadas en la sentencia. El número de nuevas viviendas pasa de las 2.622 que proyectaba el PXOM a 1.050. De éstas, 939 se sitúan en núcleo rural y 111 en núcleo urbano.

Alternativa explicó su abstención por sus dudas de que sea legal aplicar en el caso de Abegondo la ley que prevé el desarrollo de normas provisionales. La portavoz del grupo, Fátima Ínsua, leyó en el pleno un fragmento de la ley que regula las medidas provisionales de ordenación urbanística, sobre el ámbito de aplicación: "La regulación y las medidas establecidas en este título serán de aplicación en aquellos supuestos en que la declaración de nulidad de todo o parte de un instrumento de planificación urbanística municipal [...] por una sentencia firme suponga que recobre su vigencia un instrumento de planificación anterior que, según lo que se establece en esta ley, no responda a la realidad urbanística existente en el término municipal, surgida al amparo del instrumento anulado". AxA sostiene que Abegondo no cumple este requisito, dado que, al haber sido anuladas las normas subsidiarias, no existe en el concello una normativa anterior que pudiese recobrar vigencia al tumbarse el plan general. El alcalde, José Antonio Santiso, sostuvo que se ha guiado por las indicaciones de la Xunta. "Si me guiase por las suyas, no tendríamos planeamiento", dijo Santiso a Ínsua. La concejal replicó: "Y así tampoco".

La formación criticó, además, que se haya tomado como referencia para la norma provisional el plan general anulado por la justicia. El Gobierno local, en cambio, se remite en este sentido a otro fragmento de la ley: "La ordenación provisional que se proponga para el ámbito afectado deberá ser coincidente con la prevista para ese ámbito en el instrumento de ordenación anulado y, en su caso, en sus instrumentos de desarrollo, en los términos previstos en los artículos siguientes. Solo se podrán realizar las modificaciones que sean necesarias para adaptar la regulación al contenido de las sentencias judiciales que se refieran al ámbito afectado, a lo exigido por la legislación sectorial de acuerdo con los informes recaídos en el procedimiento y al resultado de la información pública practicada y de la tramitación ambiental realizada".

Foro Veciñal de Abegondo-Son reprochó la falta de participación en información a los vecinos en el procedimiento. El alcalde garantizó que se hará para el plan general.