Proyección de 'Handia' y obra de teatro sobre Helena de Troya, este fin de semana en Carral

La Casa da Cultura de Carral acogerá hoy, a las 20.30 horas, la proyección del filme Handia, que alcanzó 10 premios Goya y que narra la historia real de un joven que no deja de crecer. Mañana, en el local Xente Nova de Tabeaio, la compañía Teatro do Atlántico presentará Helena, xuízo a unha lurpia, en el programa Teatro de Outono de Carral. La actriz María Barcala interpreta a Helena de Troya en esta función. La representación comenzará a las 20.30 horas y una vez iniciada la función no se permitirá el acceso al local. Las dos actividades culturales han sido programadas por la Concejalía de Cultura carralesa.