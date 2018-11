El PSOE critica al Concello por no participar en una campaña contra la violencia machista

El PSOE critica al Concello de Arteixo por no participar en la campaña En negro contra as violencias, que busca sensibilizar a la gente contra la violencia machista. La formación asegura que el Gobierno local "no muestra interés alguno por la campaña". "Lo cual nos decepciona hondamente", afirma.

Los socialistas explican que preguntarán en el próximo pleno el motivo por el cual el Concello no participa en esta campaña contra la violencia de género. El PSOE señala que el pasado año se adhirieron 75 municipios a esta iniciativa, que también se presentó en el Parlamento Europeo.