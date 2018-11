La Audiencia ratifica la condena a una comunidad por daños en un bajo

La Audiencia Provincial ha ratificado la condena a la comunidad de propietarios de un edificio en Santa Cristina a ejecutar obras e indemnizar al propietario del bajo por los daños que le causaron en el local debido a que no se realizaron obras de mantenimiento. El juzgado el pasado marzo estimó la demanda del afectado pero la comunidad recurrió al no estar conforme con la indemnización de 9.249 euros por los daños al local más 700 euros al mes desde mayo de 2015 por el lucro cesante, las rentas que el dueño deja de percibir al no poder alquilar el bajo.

La Audiencia señala que las pruebas periciales confirman que las bajantes comunitarias y los techos superiores, además de las arquetas comunitarias, causaron acumulación de agua y humedades en el local. Los magistrados creen que esto fue por la "pasividad" de la comunidad.