Noventa personas se presentan a las ocho plazas de conductor de camión de basura

Noventa personas se han presentado para las ocho plazas de conductor de camión de basura que ha convocado el Concello de Arteixo. De los aspirantes, han sido seleccionados ochenta. Los otros diez no fueron admitidos por carecer de la titulación requerida o no acreditarla debidamente, o por no tener el carné C que se exige.

Los aspirantes a los ocho puestos deberán realizar un examen práctico y una prueba de capacitación. Se realizará el día 11 de diciembre en la nave de operarios del Ayuntamiento arteixán, en la avenida da Ponte, en el polígono de Sabón.