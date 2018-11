"Si una unión de TeGa en la lista del PSOE nos fortalece, sería positivo indagar en ella"

El PSOE de Arteixo ya tiene candidato oficial para las municipales de 2019. Es Martín Seco, que fue el único en presentarse a las primarias y que ya encabezó la lista en 2015. Esta vez busca crear una "una candidatura" capaz de "romper la mayoría absoluta del PP". Para ello abre las puertas del partido para aquellos que se sientan progresistas, incluidos los actuales miembros de Terra Galega, con los que Martín Seco dice que se siente próximo "ideológicamente".

- Se presenta por segunda vez como candidato del PSOE de Arteixo a las municipales, ¿está ilusionado?

-Tengo mucha ilusión porque esta vez no vamos a presentarnos únicamente y exclusivamente, sino que vamos a competir. El partido socialista sale en esta ocasión con ilusión de poder gobernar Arteixo. Estamos preparados para ello. El partido socialista tiene que hacer la labor de elaborar un buen proyecto y una buena lista electoral, que no solo incluya a militantes del partido, sino que llegue mucho más allá y que sea capaz de atraer a gente formada, con capacidad y con vinculación social.

- ¿La lista está cerrada o aún trabajan en ello?

-Está completamente abierta. No hay todavía ningún tipo de número ni de persona indicada para ir en la lista. Sí que hay una decisión tomada por este candidato: es tener capacidad para poder hacer una lista amplia, con diferentes sensibilidades, que recoja mucho más que la militancia del partido y que sea capaz de poner una lista que cualquier ciudadano sea capaz de localizar un grupo de gobierno. Un equipo joven y renovado. En ese sentido hacer un llamamiento: el partido socialista es abierto, progresista y fiable. Aquellos que quieran entrar en política y se vean capaces de afrontar retos tienen su espacio en el partido socialista. Uno de los grandes problemas que sufre la izquierda en general, es que llegados a este punto de los mandatos, aparecen muchas opciones políticas que diversifican el voto de la izquierda. Favoreciendo que la derecha, que va más cohesionada, tenga mejores resultados.

- O sea, cuantos más partidos en la oposición, más perjudicados salen.

-Creo que sí. La legislatura pasada Carlos Calvelo afianza una mayoría absoluta prácticamente con los mismos votos porque hay una bifurcación de voto hacia partidos que no consiguen representación. Le pediría a la gente que busque su espacio dentro del partido socialista. Hacer un llamamiento para que se concentre el voto para generar algo fuerte y alternativo al Partido Popular.

- Habla de que esta vez están en condiciones de salir a competir, ¿esperan desbancar al PP?

-Espero y confío en que el pueblo de Arteixo le quite la mayoría al Partido Popular. Después de ocho años, está encima de la mesa una falta absoluta de planificación. Solo se articulan grandes anuncios publicitarios que se repiten una y otra vez. Hace falta un gobierno que ponga a las personas por encima de todo.

- Desde hace unas semanas circula el rumor de que negocian con Rosario Figueiras, concejal de Terra Galega, para incorporarla al PSOE. ¿Es cierto?

-Ahora mismo no hay ninguna negociación. Hay un llamamiento del partido socialista para poder construir una candidatura que sea capaz de romper la mayoría absoluta del Partido Popular y ganar las elecciones. Eso está encima de la mesa. Entender que Rosario Figueiras en su día dijo que tenía un periodo de reflexión. Entendemos que la lista de Terra Galega que se presentó en las últimas elecciones es un concepto de la política con el cual nosotros anclamos bien. Ideológicamente es gente que ha demostrado que vota prácticamente al 100% todas las ideas progresistas. No sería nada negativo. Al revés, sería positivo.

- Si ellos quisieran, ¿tendían abiertas las puertas del PSOE?

-Sin duda que el PSOE no vería con malos ojos que muchos de los concejales y de los miembros actuales de Terra Galega pudieran formar parte de la lista del partido socialista. Eso fortalecería a una opción. Hay mucha gente que participa en Terra Galega muy interesante, que podría hacer una gran labor y de la que no distamos ideológicamente.

- Hay mucha gente de Terra Galega que viene del PP.

-Es cierto que hay una parte de gente de Terra Galega que en su día se marchó del Partido Popular y es cierto que muchos de ellos eran independientes. También es cierto que hay una evolución ideológica que se lleva a cabo desde hace mucho tiempo. Esto no deja de ser un pueblo. Las cosas que aquí hacemos, a nivel local, tienen más que ver con los problemas que tiene el pueblo que con grandes cuestiones ideológicas que se hablan en otros ámbitos. Hay un acercamiento ideológico con Terra Galega desde hace mucho tiempo. Si una unión y una integración de los compañeros de Terra Galega en la lista del partido socialista nos fortalece, yo creo que sería positivo y no sería malo indagar en ella. Aparte de tener gente muy preparada y muy buena. Nos podríamos fortalecer conjuntamente.

- El Ayuntamiento asumió el servicio de basuras en agosto, ¿qué valoración hace de su funcionamiento?

-Hay una muy mala planificación por parte del grupo de Gobierno. Las decisiones que se toman, se toman en el último pleno del anterior mandato. Ya había una decisión clara del PP de irse del Consorcio. Estoy hablando de 2014. Es cierto que interpretamos que el funcionamiento del Consorcio As Mariñas no era bueno para Arteixo. No era parecido el nivel de satisfacción que podía haber de un ciudadano de Oleiros con el que podía tener uno de Arteixo. Es llamativo que cuando el alcalde de Oleiros habla de Arteixo no nos diga que nos maltrataba en el Consorcio. Es cierto que en Arteixo funcionaba mucho peor.

- ¿Ahora ha empeorado o ha mejorada el servicio?

-Localizamos que no hubo planificación, al haber hecho un contrato que venía determinado para un tipo de contenedor, no se planificó lo qué pasaba en las zonas rurales ni que en las zonas urbanas hay zonas donde el camión no cabe. No se planificó cómo se ponía en marcha y cómo se iban a conseguir los trabajadores. Tenemos una imputación al alcalde realizada por Fiscalía. No se planificó cómo iba a ser la formación de la gente. El servicio no está funcionando nada bien.

- ¿Pero ha mejorado o ha empeorado con respecto a lo que había en el Consorcio?

-En general, sigue igual de mal. Al final la política la llevamos a la anécdota. Al famoso tema de los concejales y algunos asesores metidos en los contenedores. La crítica no es que hagan ese trabajo, que nos parece oportuno. Lo que realmente da esa imagen es que el sistema no está funcionando. Cuando los camiones acuden a la empresa que quiere tratarlos, resulta que vienen rechazados porque no se está haciendo bien la separación. Y resulta que a un ciudadano del rural les ponen un contenedores de resto y no puede reciclar nada. También resulta que no tenemos el personal necesario para el servicio.