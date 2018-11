Jove y Collazo tomarán medidas legales si no se ejecuta una rotonda junto a la Schweppes

La empresa Starco Property, a través de la que Manuel Jove y José Collazo poseen el solar de Schweppes en el polígono de Sabón, advierte de que emprenderá "las acciones legales oportunas" en caso de que el Concello de Arteixo y la Consellería de Infraestruturas no permitan la ejecución de una rotonda en el cruce de las avenidas de la Diputación y del Embalse, actuación incluida en el planeamiento urbanístico municipal. El Gobierno local y el Ejecutivo autonómico trabajan desde hace meses en la elaboración de un proyecto de obra para ampliar la avenida de la Diputación. La opción que prevén implicaría que no se ejecutase la glorieta y la prohibición del giro a la izquierda desde la avenida del Embalse.

Starco Property, denominada anteriormente Inverurbe Costamar, remitió escritos al Concello de Arteixo y a la Consellería de Infraestruturas en los que solicita que "se reconsidere la eliminación de la glorieta", de manera que en los planos definitivos del proyecto "se mantenga la configuración" de la rotonda "en la forma que resulta de las normas subsidiarias del Ayuntamiento de Arteixo", con "apercibimiento en otro caso del ejercicio de las acciones legales oportunas".

La empresa también señaló que "resulta gravemente perjudicial para el interés general" y para la "viabilidad del desarrollo" previsto en la parcela de la antigua Schweppes la supresión de la rotonda, ya que tendría "gravísimas consecuencias económicas" para la promotora de esta iniciativa en el polígono de Sabón. "La glorieta es absolutamente vital para la accesibilidad al complejo edificatorio previsto sobre las parcelas", afirmó Starco Property.

La sociedad mercantil de Manuel Jove y José Collazo, en la que también figura Modesto Rodríguez, incluso llegó a presentar unas alegaciones al proyecto de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para añadir un tercer carril en la avenida de Finisterre (AC-552) entre la travesía de A Groufa y la calle Guerra de la Independencia, que es una actuación totalmente diferente a la que se refiere la empresa.

La Consellería de Infraestruturas, encargada de elaborar el proyecto de la ampliación de la avenida de la Diputación, contestó a Starco Property que la propuesta para la carretera está "en redacción" y que no "es incompatible" con la petición de que no se elimine la rotonda prevista en el cruce de la avenida del Embalse. La Xunta también informó a la empresa de que "el titular de esta vía (la avenida de la Diputación) es el Ayuntamiento de Arteixo" y que "la realización de esta actuación no se acometerá en discrepancia con los planteamientos de ese Ayuntamiento".

El Concello tramitó y aprobó una modificación de sus normas subsidiarias para autorizar los usos comerciales en la parcela de la Schweppes. Este cambio urbanístico obliga a la empresa propietaria de la parcela, Starco Property, a construir la nueva rotonda en el cruce de la avenida del Embalse con la avenida de la Diputación.