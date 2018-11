Hasta noventa aspirantes se presentan a dos plazas de operario de mantenimiento

El proceso de selección de personal para cubrir dos plazas de operario de mantenimiento para el Concello de Oleiros, como personal laboral, tuvo un récord de solicitudes, hasta noventa personas. El Ayuntamiento acaba de publicar el listado de aspirantes en los que solo hay dos excluidos: por no presentar copia del DNI o por no acreditar el pago de las tasas necesarias. Ahora el Ejecutivo municipal ha abierto un plazo de diez días hábiles para que se puedan presentar alegaciones o aportar documentación, en el caso de los no admitidos a este proceso selectivo para plazas de personal laboral.