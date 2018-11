Arteixo deja en manos de la Xunta la decisión de ejecutar la rotonda junto a la Schweppes

El Concello de Arteixo deja en manos de la Consellería de Infraestruturas, que redacta el proyecto de ampliación de la avenida de la Diputación, la decisión de ejecutar o no la rotonda en el cruce con la avenida del Embalse, junto a la parcela de la Schweppes. "Depende de la Xunta", asegura el alcalde, Carlos Calvelo. La empresa Starco Property, a través de la que Manuel Jove y José Collazo poseen el solar de Schweppes, ya ha advertido al Gobierno local y al Ejecutivo autonómico de que emprenderá "las acciones legales oportunas" en caso de que no se construya la glorieta, que está prevista en el planeamiento urbanístico vigente. La Xunta ya explicó que "la realización de esta actuación no se acometerá en discrepancia con los planteamientos" del Concello de Arteixo.

El borrador en el que trabajan las dos administraciones implicaría que no se habilitase la glorieta y quedaría prohibido el giro a la izquierda desde la avenida del Embalse. El regidor arteixán explica que la Xunta, encargada de redactar el proyecto, deberá abrir un periodo de alegaciones para que los afectados puedan reclamar lo que consideren. Calvelo también señala que el Concello espera a que la Xunta le remita el proyecto definitivo para ampliar la avenida de la Diputación.

Calvelo cree que "se necesita una rotonda" en el cruce de la avenida de la Diputación con la del embalse porque sirve "para garantizar todos los accesos", aunque cree que sería importante que la glorieta contase con una "regulación específica". "En hora punta hay que hacer que se faciliten los accesos", indica. El alcalde también aclara que no ve necesaria la rotonda en este punto del parque empresarial porque lo haya pedido la empresa de Jove y Collazo, sino porque es importante para el tráfico. "No atendemos la demanda de Starco Property. La asociación de empresarios pedía la rotonda", afirma.

