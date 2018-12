O Concello de Oleiros organiza campamentos para nenos de 3 a 12 anos durante o Nadal

Os nenos de 3 a 12 anos de Oleiros terán a posibilidade de participar do 26 ao 28 de decembro no Campa Nadal que organiza o Concello nos colexios Parga Pondal de Santa Cruz, Valle Inclán de Perillo e Rabadeira, na capital municipal. Entre as 09.00 e as 14.00 horas os pais poderán deixar aos cativos nestes colexios para poder conciliar coa vida laboral, mentres os cativos participan en distintas actividades, dende xogos a prácticas de habilidades artísticas e de visa saudable, ademais de adquirir coñecementos sobre o medio ambiente e a cultura mediante traballo en grupo, educación en igualdade e solidariedad.