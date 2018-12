Talento sin barreras en Bergondo

"Cuando se suben al escenario ves talento, no ves ninguna discapacidad", explica Marisa Vázquez. Esta técnica de Servicios Sociales del Concello de Bergondo es una de las alma máter de Universo Diverso, un programa de ocio e integración pionero en la comarca. Varios participantes en este programa y usuarios del Centro de Promoción da Autonomía Personal subirán hoy a escena para desmontar tópicos y dar un paso más en su camino hacia una vida independiente en el marco de las II Xornadas Familia e Diversidad que organiza el Concello de Bergondo.

Las responsables de Servicios Sociales de este municipio y tres de los artistas que participarán mañana en el Faladoiro sobre Experiencias Artísticas hicieron el pasado viernes un parón en los ensayos para charlar con este medio. Ángeles López Mouriño, Aaron Fariña Naveira y Ángel Miramontes Muíño comparten afán por superar barreras. Y no siempre es fácil. Todos los días deparan retos, explican.

"Yo, como son tan terquiña, no voy a parar hasta que cumpla mi sueño", afirma Ángeles. Esta joven con parálisis cerebral tiene claro que no permitirá que la silla de ruedas se convierta en obstáculo insuperable. "La silla va conmigo pero no interfiere para nada en lo que quiero hacer, que tenga una discapacidad no tiene por qué interferir para nada en lo que quiera llegar a ser", recalca tajante.

Y demuestra su capacidad para superar barreras todos los días. Esta joven, usuaria desde hace unos años del Centro de Promoción da Autonomía Personal de Bergondo compagina su trabajo como cuentacuentos voluntaria en una escuela infantil con la creación literaria. Ha publicado un libro de poemas, Lo que me sale de dentro, y tiene previsto ampliar su labor como voluntaria a la atención de mayores. "Yo ahora puedo ofrecer esa ayuda y pienso en mi futuro, que me encuentre sola y que venga alguien a hacerme compañía, alguien con quien poder intercambiar pensamientos", incide.

Aaron es administrativo, aunque su pasión en el rap, confiesa. Empezó a componer con 14 años: "Quería ser cantautor, pero con lo vergonzoso que soy (ríe); lo que se me da muy bien es componer, me dicen que mis letras son muy profundas ". Este joven con una discapacidad psíquica, participante en el programa Universo Diverso, presentará hoy una de sus composiciones. "Trata sobre echar la mente a volar, disfrutar del momento y ser uno mismo", avanza. La historia es otra de sus pasiones y aspira a trabajar en un museo o en un archivo. Aaron está acostumbrado a superar retos, pero admite cierto vértigo por la presentación de su vídeo. "Intentaré permanecer impasible", bromea.

José Ángel tendrá encomendada una de las tareas más difíciles, la de moderar. Este vecino de Bergondo deberá conducir la charla-espectáculo en la que participarán Ángeles, Aaron junto a Miguel Otero y Francisco Rey, que demostrarán su pericia como Dj. A Ángel el papel de moderador le va como un guante, escucha atento a sus compañeros y asiente, discreto. Él también supera barreras todos los días y no deja que la silla de ruedas se erija en un escollo. Su participación en el programa Universo Diverso le ha permitido superar retos y vivir nuevas experiencias . "Ha sido una oportunidad para relacionarme, conocer sitios, hacer amistades", explica este bergondés, que estudió Administración, aunque la informática es su verdadera vocación.

El Faladoiro de Experiencias Artísticas pondrá el broche a unas jornadas que comenzarán a las 16.30 en A Senra con una mesa redonda en la que participarán responsables de Grumico, Acadar, Cogami y trabajadores y usuarios del Centro de Promoción de la Autonomía Personal. "Hay que aprender a sentir la capacidad, porque se siente mucho más la discapacidad", explica Teresa Pena, trabajadora social en este centro que ofrece a los usuarios un itinerario hacia la autonomía. No siempre es posible la independencia total, pero Teresa ha sido testigo de los resultados que se obtienen a fuerza de voluntad y "romper con los miedos". "Hay gente que llegó siendo totalmente dependiente y ahora vive solo", explica. El apoyo de la familia es fundamental y el trabajo en red para garantizar una autonomía plena en todos los campos.

Precisamente tejer una red de apoyo, hacer comunidad y romper con los miedos son tres de los objetivos de unas jornadas que pretenden "visibilizar las capacidades" de los protagonistas y, sobre todo, "que son personas con autonomía para tomar decisiones", resume Marisa Vázquez.