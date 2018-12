De tapas por la comarca

Los aficionados a la gastronomía tienen dos citas esta semana en la comarca: la Semana del Pincho de Betanzos y la Ruta DesTAPAte de Curtis. El jurado del certamen brigantino ha comenzado ya a visitar los locales que participan en la octava edición del popular concurso. Son, en total, 28 establecimientos los que ofrecerán pinchos con un premio que oscila entre 1 euro y 3,50 euros.

Milhojas de bacalao, minihamburguesa La Cazuela, Langostino Momia, Pedaciño da Terra, Vicio del Monte, Recuerdos marinos o Capricho de Esther son algunas de las tapas especiales que los establecimientos de Betanzos servirán hasta el próximo 9 de diciembre para intentar conquistar al jurado.

Los locales participantes son As Cascas, Mesón La Cazuela, Pizzería Sinuesa, Cafetaría Xeadería Plaza, El Histórico, Casa do Queixo, Cafetería La Goleta, La Internacional, Onze, Casa Carmen, Taberna Escondida, Casa Miranda, Taberna 1931, O Furancho, Mesón Paxeiro, Picho Carolo, Adega do Pino, A Tasca, Bar O Candil, Cho, Recuerdo, A Artesa da Moza Crecha, Restaurante Casanova, Cervezoteca A Tinería, Le Galibier Café, Bar Galicia, Mesón A Tixola y Vinoteca Versalles. Los clientes podrán votar su tapa favorita y optarán también a premios.

El Ayuntamiento de Curtis aprovechará el puente de la Constitución para presumir de su gastronomía. Una veintena de bares y restaurantes de las localidades de Curtis y Teixero participarán el 6 y 8 de diciembre la II Ruta DesTAPAte y ofrecerán bocados tradicionales con productos de la zona, entre los que no faltarán la nabiza y el queso de Curtis.

Participan en esta ruta los locales Agarimo, Bar Álvaro, Café-Bar Perulete, Cantina, Copas, Cervecería D'Cao, Eladio, Español, Express, Mesía, Pepetín, Puente, Quintanilla, Suizo, A Perla do Muiño, Castroverde, Churrera, Hostelería Sabino, Hotel Restaurante Carballeira y O Novo Mesón.