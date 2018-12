La comarca dispara a la elite de la foto

Una foto a una modelo para una tienda de A Coruña. Ese ha sido el pasaporte a la World Photographic Cup para Raúl Fernández Ferreiro, un fotógrafo bonaerense afincado en Abegondo y con un estudio en Betanzos, Beller Trama, en el que trabaja junto a José Fernández. El artista, único finalista español en la categoría de publicidad, asegura sentirse "sorprendido" por haberse situado por primera vez entre los nominados a unos galardones tan prestigiosos a nivel internacional y asegura que ya se había quedado "muy contento" cuando el jurado de la Federación Española de Fotografía seleccionó su obra para entrar a formar parte de la colección de honor, decisión que resultó definitiva para el siguiente paso: su nominación a la copa del mundo.

"Tengo premios menores a nivel internacional. Hace dos años, tuvimos una foto nominada a los goya de la fotografía en la categoría de bodas, y también nos incluyeron en una de las páginas web más prestigiosas del mundo, fearless.com, pero es la primera vez que soy candidato a este tipo de premios. No me lo esperaba", asegura Fernández Ferreiro. La foto que le sitúa a las puertas de este concurso internacional la hizo hace un año a una novia para publicidad de una tienda de moda coruñesa, Crevel. "No tenía pensado presentarla pero a veces son estas cosas que después, buscando en archivo, la mando y, donde no te lo imaginas, aparece algo", cuenta.

"Todos los años estás mandando algo porque en realidad es una forma de seguir progresando, no oxidarte y estar ahí compitiendo, pero no me lo esperaba", asegura el fotógrafo. Afirma que la fotografía de bodas es su modalidad favorita, aunque lamenta que en España, a diferencia de países como Suiza, los profesionales de la fotografía no pueden especializarse en un solo ámbito. "Las bodas son lo que más me gusta, pero está claro que en España de las bodas solo no se vive. Hay que hacer comuniones, bautizos y lo que puedas para sobrevivir", explica. En enero, Fernández Ferreiro sabrá si la foto que no pensaba rescatar del cajón le da la copa del mundo.