La Corporación de Sada se une para exigir a la Xunta que mantenga abierta la unitaria

La Corporación municipal de Sada se une para defender la continuidad de la unitaria de Carnoedo. En una declaración institucional, los grupos políticos municipales reclaman a la Xunta "retirar la decisión de cierre" de la escuela el próximo mes de enero y exigen buscar alternativas y "explorar vías de acuerdo de cara a la matrícula del próximo año". La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) denuncia la dificultad de cambiarse de centro a medio curso que sufrirán los pequeños y piden mantenerlo abierto hasta junio. La Consellería de Educación, sin embargo, confirmó ayer que la unitaria de Carnoedo detendrá su actividad en enero, decisión que justifica por no alcanzar el mínimo de cinco alumnos establecido para estos centros, ya que tiene tres matriculados.

Los grupos sadenses manifiestan en la declaración institucional su "más contundente rechazo" a la decisión de la Xunta de cerrar la unitaria y su "firme compromiso con el mantenimiento de la actividad y el funcionamiento de dicho centro escolar, apoyando así a toda la comunidad escolar afectada por la decisión". La Corporación municipal advierte de que el cierre supondría para los niños un traslado de centro a mitad de curso, que los padres verían complicada la conciliación familiar y laboral, que los docentes "verán vulnerados sus derechos y se verán obligados a modificar su centro de trabajo". Lamenta también que Sada vería "menguar su oferta educativa y el cierre de un centro que funciona correctamente".

En este sentido, los padres de alumnos apuntan que la escasez de alumnos registrada este año no era habitual en los cursos anteriores, cuando había "doce, diecisiete y hasta diecinueve alumnos" en la unitaria, señala su presidenta, Iria Mondragón. La representante de las familias sostiene que "no hay ningún precedente de una unitaria que cierre a mitad de curso; no existe", y asegura que entendería el cierre al inicio o al término del año escolar, pero no en la mitad. La presidenta del ANPA lamenta también que el cierre este curso amenaza con la clausura definitiva de "la última unitaria de Sada". Critica, además, que la Xunta se limite a tener en cuenta "los números" pero no "el bienestar de los niños". Padres y grupos políticos se concentrarán este viernes, a las 12.00 horas, delante de la escuela para manifestar su rechazo al cierre.

La Consellería se reafirmó ayer en su decisión de cerrar la unitaria en enero "porque solo tiene tres alumnos". Asegura que mantiene "el mismo criterio" que para todas las unitarias, cerrar si tienen cinco o menos alumnos. Elude hablar de "previsiones futuras" y se limita a recordar que otros tres centros en Sada imparten Infantil y Primaria.

El BNG convoca una concentración para mañana a mediodía delante del centro y propone mejorar el "conocimiento" de las instalaciones a través de una campaña para incrementar la matrícula de cara al curso que viene. De esa manera, dicen, se podría evitar la desaparición de la escuela.