El declive de la escuela rural

La comarca coruñesa ha perdido en el último lustro casi un tercio de las escuelas unitarias. La caída del alumnado ha llevado a la Xunta a echar el pestillo de unos centros escolares que sus defensores consideran vitales para fijar población en el rural y que van camino de convertirse en una rara avis educativa.

El anuncio del cierre en pleno curso de la EEI de Carnoedo, en Sada, ha reabierto el debate sobre la delicada salud de este modelo de enseñanza que plantea la convivencia niños de tres, cuatro y cinco años para lograr un aprendizaje cooperativo en edades tempranas, como defienden las familias y docentes.

El cierre a cuentagotas de las escuelas en el último lustro ha ido acompañado de protestas o de una silenciosa resignación ante el drástico bajón del alumnado. Cerceda despidió hace dos años su última escuela unitaria. Y lo hizo con caceroladas. El centro O Calvario cerró sus puertas tras una carrera contra el reloj de las familias afectadas para lograr nuevas matrículas. Sin éxito. Se quedaron en cinco alumnos, uno menos de las necesarias para garantizar la supervivencia. El lema Coa vosa axuda non pecha que el alumnado no surtió efecto. "Hemos hecho todo lo imaginable, pero no lo hemos conseguido. Los políticos no ayudan, pero la gente tampoco", lamentaba una de las madres, que apelaba a la dificultad de competir con los colegios, que ofrecen servicio de transporte y comedor.

Cambre y Paderne también se resistieron sin éxito al cierre de sus escuelas unitarias en Santa María de Vigo y Souto. En los dos casos, los ayuntamientos atribuyeron la bajada a un problema puntual y pidieron a la Xunta que esperase al siguiente curso. Otras, en cambio, cerraron sin resistencia, como la de Herves, en Carral.

La comarca dispone de diez escuelas unitarias (cuatro en Arteixo, dos en Coirós, dos en Paderne y na respectivamente en A Laracha y Cambre). a las que hay que sumar los centros rurales agrupados de Bergondo y Culleredo, con cinco y tres escuelas respectivamente.

La implicación de la comunidad es imprescindible para el mantenimiento de estas escuelas, inciden sus defensores. Coirós es un ejemplo de los buenos resultados de la suma de fuerzas. Este municipio dispone de dos escuelas que gozan de buena salud, aunque una de ellas estuvo a punto de sucumbir en 2013. El Concello optó entonces por combatir las carencias y correr con los gastos del transporte para evitar que las familias matriculasen a los pequeños en Betanzos. Una apuesta que surtió efecto.