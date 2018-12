Propietarios obligan a Betanzos a expropiar suelo para un equipamiento previsto en 1996

El Concello de Betanzos ha iniciado los trámites para expropiar unos terrenos de O Xuncaliño en los que las normas subsidiarias de 1996 preveían un equipamiento deportivo que nunca llegó a ejecutarse. Según la encuesta de infraestructuras y equipamientos de la Diputación, los terrenos iban a acoger una piscina municipal, pero la previsión no pasó del papel y el Ayuntamiento se ha visto abocado ahora a proceder a su expropiación por "imperativo legal".

Los propietarios de la parcela en la que estaba previsto este equipamiento fallido reclamaron hace unos meses por escrito al Concello la apertura de un expediente de justiprecio al amparo de la ley de suelo, que reconoce el derecho de los dueños de terrenos afectados por determinados planes urbanísticos a reclamar la expropiación transcurridos cinco años sin que se hubiesen producido avances.

Los tres propietarios de los terrenos presentaron el pasado 17 de julio una hoja de aprecio en la que establecían un precio de 405.360 euros por los terrenos. El Concello de Betanzos rechazó la valoración y, en base a informes técnicos, acordó proceder a la expropiación por 57.900 euros.

El Gobierno local (PSOE) aprobó en solitario en el último pleno el inicio del expediente. La oposición optó por abstenerse y BNG y Betanzos Novo lamentaron esta nueva "hipoteca" de unas normas subsidiarias "obsoletas" e "insostenibles". "Hacer una piscina ahí no tenía ninguna lógica y ahora vamos a tener que expropiar para hacer un equipamiento deportivo que no cuadra ni con lo previsto en el plan general que no prosperó ni con el que se está redactando actualmente", criticó el nacionalista Henrique del Río.

El edil preguntó en el pleno "cuántas hipotecas más" iban a deparar las normas subsidiarias de 1996. En una línea similar, el portavoz de Betanzos Novo, Hipólito Pérez, atribuyó también la situación a las previsiones "insostenibles" de las normas. Su formación cuestionó además la valoración de los terrenos y defendió que no se trata de suelo urbanizado, sino que tiene la condición de suelo rural, por lo que, destaca, el valor es inferior. El Ejecutivo defiende que la tasación fue realizada por los técnicos.