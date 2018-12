Apadan busca fondos para cirugías

Dorito ha sido operado de una grave displasia en las caderas que le impedía andar, de unos ligamentos rotos en las rodillas y del paladar, al tener un defecto que no le deja respirar bien. Laila tenía una fractura de columna y lleva ya dos operaciones. No son muchos los veterinarios que pueden realizar este tipo de operaciones y los materiales son caros. La Asociación Protectora de Animales (Apadan) de Culleredo ha registrado un incremento del número de perros que necesitan ser operados y los gastos son tan elevados que la cuenta corriente de la entidad sin ánimo de lucro ha quedado "temblando".

"Solo la semana pasada, entre una operación de Dorito y una de Laila, pagamos 2.200 euros. Son cirugías muy caras, que hacen especialistas, y aunque la clínica veterinaria siempre nos hace descuento, el material tiene un coste. Estas operaciones de trauma te salen entre 800 y 1.000 euros", explica la presidenta de la asociación, María Díaz.

Apadan ha advertido un incremento de los ingresos en sus instalaciones de animales que requieren ser operados por golpes y sobre todo por atropellos, aunque también de otros que nacen con malformaciones y su propietario no lo quiere porque supone mucho gasto. Es el caso de Dorito, un can "cariñosísimo" que fue llevado por un criador a una clínica para que le practicasen la eutanasia porque no podía venderlo al nacer con estas enfermedades, pero el veterinario habló con Apadan porque el animal podía ser recuperado tras unas operaciones. En la protectora destacan la "ternura" de este perro que lleva muy mal estar "tan delicado" y lo difícil que le resultan los postoperatorios, de los que aún le quedan varios. En el caso de Laila se le implantaron nueve tornillos pero tras superar la intervención logró ser adoptada.

"Estamos notando que entran más animales que el año pasado en la protectora, sobre todo cachorros. Ahora mismo tenemos unos 16. Ahora no son tanto abandonos de animales como entregas. Te llaman para decirte que van a entregarnos uno, normalmente porque no los pueden atender, por una enfermedad de alguien o así; porque a algún miembro de la familia le ha surgido una alergia; o porque el propietario se cambia de casa y en la nueva no puede tenerlo. Son las tres causas principales", señala María Díaz.

Ante esta situación, la protectora se ha movilizado para aumentar sus fondos. La última iniciativa ha sido la venta de agendas solidarias gracias a la colaboración de la diseñadora Lara, la chica de la cinta. El beneficio de la venta va dedicado íntegramente al mantenimiento de estos canes.

Apadan tendrá un stand este sábado día 15 y el próximo, el día 22, en el centro comercial de Cuatro Caminos (A Coruña), donde se podrán adquirir las últimas participaciones de lotería, además de calendarios y objetos realizados por colaboradores (llaveros, chapas, libretas, carteras), un buen regalo de Navidad.

El próximo día 28 además celebrarán la segunda edición del festival solidario Punk Para Perretes en la Sala Mardi Gras.