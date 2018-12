Las obras obligarán a cortar el agua toda una mañana en trece calles de Santa Cruz

Hace unas tres semanas se rompió una tubería del suministro durante las obras de renovación de la red en el centro de Santa Cruz y viviendas y locales estuvieron unas tres horas sin agua. Los bares y cafeterías tuvieron que dejar de servir los cafés solos y compraron garrafas de agua de diez litros en el súper para rellenar el lavavajillas, entre otros apaños. Mañana jueves tendrán que volver a acumular botellas de agua mineral debido a una interrupción del suministro que durará toda la mañana, de 09.00 a 14.00 horas.

Durante estas cinco horas no habrá agua corriente en viviendas y locales de trece calles: Viñas de Babilonia entre los números 1 y 43; rúa do Mar entre el 1 y el 43 y del 2 al 20; Río Seixo, Dolores Ibárruri, Suárez Picallo, Nogueira, Luis Pimentel, Naval, Garrucha, Poza, Buccino, Monte do Casal y Aguieira. El corte del suministro para poder realizar una parte de los trabajos de sustitución de las actuales tuberías que existen en la localidad, que tienen más de treinta años. tierras. Esta obra se adjudicó a Arias Infraestructuras por 151.000 euros el pasado mes de mayo pero se comenzó a finales de octubre.

El Concello también acaba de adjudicar ahora a la empresa López Cao por 148.600 euros las obras de mejora de la rúa Xuncal en Santa Cristina (renovación de la calzada y las aceras además de renovar la iluminación y los árboles, con la plantación de 28 carballos); y por 32.609, el asfaltado de la avenida Avelino Cachafeiro en Nós. Los trabajos empezarán después de Reyes.