Sacar plumachos, sembrar margaritas

Alternativa dos Veciños lleva más de treinta años gobernando en Oleiros bajo la palabra "singular" y la imagen de la margarita pero si en 2015 salió por primera vez de sus fronteras, para las elecciones municipales de 2019 su ambición es mayor: que toda la comarca sea singular, sembrar margaritas en toda el área desde un concello que lleva años luchando para erradicar el plumacho. En este afán, no ha dudado en lanzar una convocatoria pública a todos los vecinos para que se acerquen al partido porque necesita gente para conformar candidaturas en todos los concellos, un proceso que no es fácil ni siquiera para los partidos tradicionales, sobre todo si se quieren cabezas de lista de peso que atraigan voto. "Las candidaturas de Alternativa dos Veciños están dispuestos a recibir a cualquiera persona que se oponga a los partidos que bloquean e impiden gobernar cuando no sacan tajada personal o partidista y que practican unas políticas caciquiles y clientelistas", señala la formación en un comunicado, donde invita a "colaborar o formar parte activa de este proceso" y ofrece múltiples formar de contactar: por WhatsApp, por correo electrónico, Facebook, Twitter o también una extensión del teléfono del propio Ayuntamiento de Oleiros (no tienen local propio).

Por ahora Alternativa solo ha presentado a su candidato en A Coruña, el exsocialista y exPodemos Pedro Armas. En Bergondo logró convencer al número dos y ex de Anova, Juan Fariña. En Sada ha entrado en conversaciones con un conocido médico y en Cambre con el hijo de un conocido socialista.

En 2015 Alternativa arrasó en Oleiros acaparando el 60% de los votos y la mayoría absoluta más amplia de la comarca. En Culleredo con 1.849 papeletas logró tres concejales. En Arteixo tuvo 633 votos y en A Coruña 1.834.