Vecinos de A Patiña llevan al Instituto Galego de Consumo las averías en sus pisos

Los vecinos de A Patiña denuncian ante el Instituto Galego de Consumo las averías no solucionadas por la inmobiliaria que gestiona el inmueble. Los residentes en el edificio con alquileres sociales reclaman que la entidad actúe como mediadora.

Los inquilinos denuncian "las medidas de presión realizadas por la inmobiliaria Altamira, filial del Banco Santander", que es propietario do inmoble a través de su empresa LURI 6, "para que abandonen sus hogares". Por ello, han presentado reclamaciones ante el organismo autonómico por las "obligaciones como arrendataria que la empresa dueña del edificio non está cumpliendo".

La plataforma A Patiña en Loita detalla que hay electrodomésticos que "llevan meses sin funcionar, incluso calderas ante la llegada del invierno", y alertan del "escaso mantenimiento en el edificio, en el cual no hay iluminación en algunas de las escaleras o no se realiza una limpieza adecuada de las zonas comunes", aseguran. Tras ponerse en contacto con Altamira, inmobiliaria que gestiona el edificio, y "no atender a las peticiones", afirman los residentes, han decidido reclamar las actuaciones que le corresponden al arrendatario ante el Instituto Galego de Consumo. Entre las reclamaciones figuran cuatro neveras que no funcionan, tres hornos, dos calderas, tres persianas, una llave de paso de agua, dos humedades, una bañera, dos tuberías o ventanas cerradas con llave que no fue entregada a los vecinos, con lo que no las pueden abrir.

Además, aseguran, la situación respecto a los contratos sigue igual "pese a las promesas del Banco Santander de renovarlos con las mismas condiciones". Varios vecinos llevan meses sin contrato.