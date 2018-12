Desestimada una denuncia por prevaricación del PDSP contra dos ediles del PSOE

El Juzgado de Instrucción número dos de Betanzos ha decretado el sobreseimiento provisional de la denuncia interpuesta por el concejal del PDSP Emilio Gómez contra dos concejalas del Gobierno local de Sada, las socialistas María Pardo y Raquel Bolaño, por presunta prevaricación administrativa. El auto judicial decreta que "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", por lo que la sobresee de modo provisional y procede a su archivo. Contra el sobreseimiento y archivo cabe interponer recurso de reforma y recurso subsidiario de apelación.

"El archivo ha venido directamente de Fiscalía, sin que siquiera lo haya tenido que solicitar nuestra letrada", aseguran las concejalas. Sostienen que son "víctimas de una persecución política, cuya única justificación se encuentra en no entrar por el aro respecto a los intereses de este señor [Gómez]". "La denuncia recoge de forma sesgada y malintencionada partes de un informe de Intervención que no se refiere a ninguna de las áreas socialistas si no a otras, y, sin embargo, se nos denuncia a nosotras", afirman.