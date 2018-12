La Diputación corrige el pliego del contrato de teleasistencia tras una impugnación

La Diputación ha tenido que modificar los pliegos del contrato de teleasistencia a domicilio, licitado el pasado 15 de noviembre por un valor total de 4,1 millones de euros, tras advertir que tenía razón la Federación Empresarial de la Dependencia cuando impugnó esta licitación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia. Esta federación de empresarios reclamó ante el Tribunal de Contratación la anulación de uno de los criterios del pliego de cláusulas particulares: se otorgaban hasta tres puntos a las empresas aspirantes que entregasen en menos de dos meses los terminales (medallones o pulseras) a los usuarios, cuando esta cuestión no se podía puntuar porque no se preveía en la contratación comprar nuevos dispositivos sino que se iban a utilizar los ya existentes.

En el registro de la Diputación entró un escrito del Tribunal de Contratos el pasado 27 de noviembre requiriendo el expediente de contratación, pero ese mismo día por la tarde el presidente ya firmó la resolución de desestimiento de la licitación, que se publicó en la plataforma de contratación pública al día siguiente, de forma simultánea a la segunda convocatoria del contrato, ya con los pliegos modificados tras advertir el error.

El Tribunal Administrativo, al notificarle el organismo provincial el desestimiento, ya resolvió rechazar el recurso de la Federación Empresarial de la Dependencia. El nuevo pliego elimina todo el punto cinco que incluía tres criterios que sumaban hasta siete puntos: 3 por la reducción del plazo en la instalación de los terminales; 2,5 puntos por rebajar el plazo de alta de dichos terminales; y 1,5 puntos por recortar el tiempo de reposición por avería (máximo 48 horas desde la detección del problema).

Tras analizar el pliego en el organismo provincial comprobó que los plazos máximos de alta (quince días) y de reposición por avería (48 horas), "ya están establecidos en el pliego de prescripciones técnicas por lo que se considera que no deben incluirse como criterio de valoración". La Diputación recalcó que la corrección se realizó tras advertir los errores y que no se había presentado aún ninguna empresa al contrato. Señaló que el desestimiento se realizó de forma simultánea a la nueva licitación. Destacó también que esta rectificación, modificando los pliegos por los errores detectados, se ha efectuado "a fin de garantizar el tratamiento igualitario y no discriminatorio".

El ente provincial tiene repartidos actualmente un total de 2.224 dispositivos de teleasistencia a domicilio en los municipios coruñeses. Carballo (107), Narón (101) y Culleredo (61) son los concellos con más usuarios e Irixoa con 2, el que menos. Este servicio ayuda a una persona mayor con diversidad funcional, enfermedad o en situación de aislamiento social, a recibir ayuda inmediata tras dar una alerta (pulsando un botón) cuando tienen una urgencia, como una caída en el hogar.

El sistema cuenta con teleoperadores que deben responder en un tiempo máximo de quince segundos y activar los protocolos de actuación (avisar a una ambulancia, por ejemplo). También realizan un seguimiento con llamadas periódicas al usuario para recordarle citas médicas o simplemente para charlar en caso de personas que están solas. La Diputación presta este servicio a municipios de menos de 50.000 habitantes.