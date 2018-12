Henrique del Río liderará por terceira vez a candidatura do BNG en Betanzos

Membros da lista do BNG de Betanzos, con Del Río no centro.

Membros da lista do BNG de Betanzos, con Del Río no centro. la opinión

A asemblea do BNG de Betanzos elixiu onte por unanimidade a Henrique del Río como cabeza de lista para as próximas eleccións municipais de maio de 2019. Será a terceira vez que del Río figure de número un da candidatura nacionalistas tras os comicios de 2011 e 2007.

Nun acto que incluiu unha cea no Matadeiro, no barrio da Ribeira (con asistencia de militantes e simpatizantes de toda a comarca xunto con candidatos doutros concellos e Néstor Rego, membro da executiva nacional do Bloque), renovouse o primeiro tramo da candidatura, na que só repite María Bonome, que xa foi número catro nas pasadas eleccións. Con Henrique del Río estará Amelia Sánchez e Vanesa Rey, ademais de Salvador González e María Bonome.

O candidato destacou que hai que asumir canto antes que "o que fai única a esta cidade é o patrimonio, que é a locomotora que ten que tirar do progreso en Betanzos". Henrique del Río tamén suliñou que nestes últimos catro anos os "únicos cambios, o único positivo" para os veciños "veu das propostas do BNG", e lembra a supresión da ORA ou a paralización do paseo cementado no único tramo virxe do Mandeo.

Engadiu que o modelo que defende o Bloque aposta "polos servicios públicos de calidade, dar marcha atrás nas privatizacións onde sexa posible".