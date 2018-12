Betanzos Novo exige sanción a la concesionaria Complejo San Roque

Betanzos Novo presentará en el próximo pleno una moción sobre uno de los asuntos más escandalosos del municipio desde hace veinte años: la concesión del Complejo San Roque. El partido exige a la alcaldesa que abra "inmediatamente el procedimiento sancionador" contra la empresa adjudicataria por incumplir las condiciones de la concesión del parking y del museo-degustación. El Concello en 1997 adjudicó a una empresa la concesión para un parking, una cafetería y el alquiler del antiguo asilo Manuel Naveira y desde entonces se han producido continuos incumplimientos (no prestó fianza, no suscribió póliza de seguros, no se ejecutó la segunda fase de las obras, se destinó el museo a cafetería, etc).

La moción también instar a la regidora a que inicie el procedimiento de declaración de caducidad del contrato para la construcción y explotación del aparcamiento subterráneo en el subsuelo de la calle Rosalía de Castro, de 998, por "incumplimientos graves y continuados". También reclama que se entregue a los partidos de la oposición copia de toda la documentación sobre este asunto.