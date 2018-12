"Un pleito penal por prevaricación ha sido muy injusto hacia mi persona"

El candidato del PP a la Alcaldía de Arteixo en las municipales de 2019 volverá a ser Carlos Calvelo, que se presentará por tercera vez. Logró la mayoría absoluta en 2011 y la consolidó en 2015. Sus objetivos son "mejorar los servicios municipales" y que todas las poblaciones tengan equipamientos. El actual alcalde también llega a la recta final del mandato con una denuncia de fiscalía por prevaricación al subrogar los trabajadores del servicio de basuras del Concello. Cree que es injusta. Calvelo también explica que "la gestión pública presta un servicio de mayor calidad y de mejor rendimiento económico que la privada"

- Se presenta por tercera vez como candidato a la Alcaldía de Arteixo, ¿cómo lo afronta?

-Con mucha ilusión y con intención de intentar refrendar la confianza de los vecinos de Arteixo. En 2011 nos presentamos por primera vez y conseguimos mayoría absoluta. En 2015 era la segunda vez que nos presentábamos y los vecinos nos apoyaron. Ahora, en esta tercera vez nos presentamos con ilusión y con ganas de concluir los proyectos que ya tenemos iniciados.

- ¿No se pone un límite de mandatos?

-Hay que ponerse un límite de proyectos. De terminar los proyectos que están iniciados y a partir de ahí que se pueda concluir el trabajo iniciado. La idea es ver que los vecinos respalden el proyecto de estos años.

- ¿Cree que por lo menos lograrán mantener el resultado de las últimas municipales?

-Vamos a trabajar por renovar esta mayoría absoluta, que es lo que te permite gobernar un concello como Arteixo. Si no hay una mayoría absoluta o un gobierno fuerte para gobernar, es imposible. Tenemos actuaciones anteriores en las que no había una mayoría y era imposible sacar los proyectos. Llevamos ocho años de trabajo muy intenso, sacando los proyectos para adelante. Cada vez es más complejo administrativamente. Gracias a tener esa mayoría absoluta se pueden concluir. Anteriormente había discusiones e intereses particulares de partidos.

- Si no logra la mayoría absoluta, ¿se echaría a un lado?

-Vamos a trabajar por renovar la confianza de la gente. Es muy importante que la gente valore el trabajo hecho y que den su opinión en las urnas.

- Si no obtiene la mayoría absoluta, ¿estaría dispuesto a pactar?

-Nuestro planteamiento es renovar la confianza de los vecinos. Nuestro planteamiento es salir a ganar.

- ¿No contemplan otra alternativa?

-No. Solo planteamos la iniciativa de que los vecinos refrenden las actuaciones hechas por el Gobierno municipal de los últimos ocho años.

- ¿Ya trabajan en la confección de la lista electoral?

-Tengo un equipo de compañeros que lleva trabajando ocho años. Ya hay una confianza y un esfuerzo hecho. Se están valorando las opciones. Teniendo un grupo ya consolidado, queremos refrendar ese grupo.

- ¿Saben cuándo harán pública la lista?

-Tengo distintas ideas. Pienso en lo mejor que puede ser para Arteixo y pienso en mis compañeros. Cuando sea la hora de dar la lista, ya se planteará. Quiero agradecer el esfuerzo de mis compañeros. Tenemos un equipo consolidado. Al final, un concello como Arteixo no solo lo dirige un alcalde, lo dirigen los concejales con el alcalde. Arteixo tiene tantas actuaciones, que no llega una sola persona.

- ¿Su idea es mantener el grupo que tiene ahora?

-Principalmente, sí. Los compañeros que han estado conmigo estos años es importante que sigamos trabajando. Han hecho un gran esfuerzo personal para estar aquí.

- ¿Cuál sería su mayor prioridad si repite como alcalde?

-Mejorar los servicios municipales, con nuestro proyecto de que los servicios sean propios. Podemos decir que Arteixo a día de hoy es dueño de sus propios servicios. La otra línea de trabajo es dotar de equipamientos a las poblaciones de Arteixo. Que tengan un centro social, zona deportiva y una zona verde. Sin olvidar la política de ayudas que tenemos. Y seguir con una atención prioritaria al vecino.

- La Fiscalía le ha denunciado por un delito de prevaricación en la subrogación de los trabajadores de la basura, ¿ve justificada esa denuncia?

-Creo que no. No es una denuncia justa. La gestión pública presta un servicio de mayor calidad y de mejor rendimiento económico que la privada. Sabíamos de la dificultad de las políticas de remunicipalización, en la que somos un referente no solo en Galicia, sino en España. Entendíamos que la subrogación de los trabajadores es una cuestión compleja, pero dentro de un ámbito administrativo, no judicial. Hay distintas interpretaciones. Las leyes y las sentencias nos están dando la razón. Hay distintas sentencias de subrogación de otros ayuntamientos que dan la razón al trabajador. La sentencia del Tribunal Constitucional, que dice que las disposiciones que limitaban el acceso a las plantillas pública son inconstitucionales. Dentro de este desarrollo judicial, nosotros queremos poder defendernos y explicar nuestra postura. Es muy injusto que tengamos una denuncia por prevaricación porque es una situación administrativa compleja, difícil, pero que entiendo que la autonomía tiene que estar ahí. Los concellos tienen que decidir el modelo de gestión. Si el Concello de Arteixo ha decidido gestionar el servicio de basuras de manera municipal, entiendo que no puede haber trabas administrativas para impedirlo. Si no, los servicios municipales van a ser privatizados, lo que es un error de partida.

- ¿Cree que saldrá absuelto de esta denuncia?

-El trámite del expediente lo hemos hecho de una manera correcta. Es cierto que con distintas interpretaciones y distintos informes. El delito de prevaricación con distintos informes no debería haber llegado. Esto puede ser un tema que haya que resolver dentro de un contencioso-administrativo. Nunca en un pleito penal. Un pleito penal por prevaricación ha sido muy injusto hacia mi persona. El alcalde de Arteixo lo que ha hecho es defender a once trabajadores que ya prestaban el servicio de basuras en el Consorcio. Nosotros seguiremos apostando por municipalizaciones.

- ¿Qué le pareció que la denuncia la interpusiese la interventora municipal?

-La interventora puede denunciar e informar lo que estime oportuno. Nuestro procedimiento ha sido correcto y así lo vamos a defender delante del juzgado.