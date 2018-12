Tren, el antídoto del atasco

Los seres humanos somos así. Existe una alternativa ecológica y barata que evita que pierdas el tiempo en un atasco o buscando aparcamiento, pero no apostamos por ella y preferimos protestar cuando tardamos, por ejemplo, dos horas en cubrir el trayecto entre Oleiros y A Coruña. Como aseguró ayer el portavoz de la Plataforma pola Defensa do Tren A Coruña e As Mariñas, Alberto Díaz: "Un tren con buenas frecuencias, que llegue puntual, es una garantía para llegar a la hora y evitar problemas de atascos de coches". Un centenar de personas fueron movilizadas ayer por esta plataforma cubriendo la ruta ferroviaria a Betanzos saliendo de la estación de A Coruña y de la de Ferrol para denunciar que esta línea está casi sin reformar hace un siglo, y desde hace años además de falta de inversión se reducen frecuencias.

"Queremos tren" y "Por un ferrocarril público e social, ecolóxico, eficiente, sostible", fueron los mensajes de las dos pancartas que se exhibieron tanto en las estaciones como en la brigantina plaza Irmáns García Naveira. Al acto acudieron los alcaldes de A Coruña, Xulio Ferreiro, y Ferrol, Jorge Suárez; y el diputado de En Marea Antón Sánchez, además de concejales de la comarca.

Desde A Coruña los manifestantes salieron a las 10.15 horas y desde Ferrol a las 08.45, al no tener otro horario para poder estar en Betanzos sobre el mediodía, donde los participantes (algunos se unieron directamente aquí a la protesta) repartieron folletos y desplegaron mensajes en el atrio de la iglesia, antes de leer un manifiesto en el que además adelantaron la fecha de la próxima movilización: será en Ferrol en abril de 2019.

Los integrantes de la plataforma demandaron "inversiones justas" en el servicio ferroviario, implantar un "tren de cercanías" (algo que lleva años reclamando) que serviría para descongestionar el tráfico al reducir el número de vehículos privados en la carretera, la mayoría con un solo ocupante. Un servicio ferroviario de calidad y con muchas frecuencias, como en otras ciudades y países, evitaría, según defiende el colectivo, monumentales atascos como los vividos la pasada semana en los accesos a A Coruña y que colapsaron toda la comarca a causa de accidentes. Destacaron además que se reducirían los niveles de dióxido de carbono (CO2), un problema que afecta a ciudades como Madrid que tiene que restringir la circulación.

La plataforma afirmó que el tren "podría dar servicio de calidad a más de 600.000 personas y reducir el coste medioambiental de los desplazamientos por carretera en vehículo privado. Denunció también la escasez de trabajadores e interventores en este servicio público.

Tras la movilización los participantes visitaron la feria, llena de puestos con castañas y nueces y después pudieron tomar raciones de pulpo y unos vinos y regresar a casa. Sin conducir. Sin coche.